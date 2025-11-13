Общество

Более половины псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели - опрос

Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживает 51% экономически активных псковичей, против выступают 26%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из города.

Женщины проявляют боольшую поддержку идеи: за — 55% горожанок и 47% мужчин.



Среди молодежи до 35 лет 61% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма меньше: «за» высказались 56%. Среди респондентов 45+ уровень поддержки минимален (41%).



Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 58% среди опрошенных с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц и 48% среди зарабатывающих более 150 тысяч.



Бизнес переходить на 4-дневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю (85%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 7% — недопустимый.