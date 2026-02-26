 
Приставы взыскали с жителя Локнянского округа 250 тысяч рублей, полученные по соцконтракту

Центр социального обслуживания Локнянского округа через суд взыскал 250 тысяч рублей с местного жителя, получившего выплату по социальному контракту на развитие предпринимательства, но нарушившего обязательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области, взыскать долг удалось только после вмешательства приставов. 

25-летний молодой человек заключил контракт в феврале 2022 года и получил 250 тысяч рублей на открытие собственного дела. Он купил на эти деньги автомобиль за 200 тысяч рублей, который не зарегистрировал в ГИБДД. Как индивидуальный предприниматель обвиняемый не оформился, не предоставлял обязательные отчеты о выполнении программы. Спустя две недели после получения выплаты он был задержан, а позже осужден.

Социальный контракт досрочно расторгли, а полученные средства признали неосновательным обогащением. Суд обязал вернуть всю сумму — 250 тысяч рублей, а также оплатить госпошлину в размере 5 700 рублей.

Исполнительное производство возбудили в отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Локнянского округов. Должник был надлежащим образом уведомлен о необходимости в установленный законом срок исполнить решение суда. В рамках принудительного взыскания задолженности у нарушителя арестовали банковские счета, а также обратили взыскание на зарплату и иные доходы.

Помимо этого, за несвоевременную оплату задолженности было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Данные действия судебных приставов привели к тому, что задолженность в размере 250 тысяч рублей была выплачена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

