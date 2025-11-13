Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предлагают поговорить о юридических аспектах брака, а поможет им в этом адвокат-общественник Анна Соколова.