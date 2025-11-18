Общество

Псковские стоматологи назвали способ снизить развитие кариеса на 86%

Герметизация фиссур – метод профилактики развития кариеса зубов, заключающийся в запечатывании естественных углублений жевательной поверхности специальным герметиком. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Фиссуры – естественные углубления на жевательной поверхности зуба (ямки, бороздки), которые образуются в процессе формирования эмалевых бугров и гребней. Они бывают открытыми и закрытыми; каплеобразными, полипообразными, воронко и конусообразные.

Зачем нужна герметизация?

Сразу после прорезывания, зуб не имеет достаточной крепости, чтобы быть устойчивым к воздействию микроорганизмов полости рта. Окончательную твердость эмаль зуба получает за счет насыщения микроэлементами, находящимися в слюне и ротовой жидкости. Фиссуры, из-за своего расположения и строения, являются самыми слабыми участками на поверхности зуба. Их сложно прочистить от остатков пищи и налета, особенно в детском возрасте, когда начинают прорезаться зубы. Совокупность этих факторов и приводит к быстрому развитию кариозного процесса, начинающегося именно в фиссурах зуба.

Герметизация позволяет изолировать слабоминерализованные участки зуба от воздействия «вредных» факторов, тем самым препятствуя развитию кариеса на жевательных зубах.

Показания для герметизации:

Основным и самым главным показанием для герметизации является - наличие закрытых, глубоких фиссур различной формы.

Кроме того, влияет уровень гигиены полости рта и распространенность кариозного процесса на других зубах. При неудовлетворительной гигиене и наличии множественного кариозного процесса на молочных зуба (когда речь идет о герметизации постоянных зубов) процедура позволит значительно сократить риск развития кариеса.

В качестве материалов для герметизации в настоящий момент используют специальные герметики (силанты), которые после их нанесения светополимеризуются лампой. Для лучшего эффекта, стоматологи могут использовать герметик, который содержит в своем составе иона фтора. Они постепенно выделяются из материала, ускоряя процесс созревания фиссур зуба.

Выделяют неинвазивную и инвазивную герметизацию зубов.

При неинвазивной герметизации важно убедиться, что в фиссурах нет скрытого кариозного процесса. Врач-стоматолог проводит тщательный осмотр и профессиональную гигиену зуба, который подлежит герметизации, наносит гель для протравливания эмали, адгезив и сам герметик. После затвердевания полирует герметик и проверяет качество его прилегания к поверхности зуба.

Правильно нанесенный герметик, не выходит за границы фиссуры, а значит, не может приводить к нарушения контактов зубов между собой.

Принципиальное отличие инвазивной методики заключается в сошлифовывании нескольких микронов эмали зуба в фиссуре, тем самым увеличивая зону проникновения силанта. В остальном, методика аналогична с неинвазивной герметизацией.

Выбор методики осуществляет врач-стоматолог в зависимости от конкретной клинической ситуации, а средний срок службы герметика составляет 4-5 лет. За это время фиссуры зуба полностью минерализуются и становятся менее подвержены воздействию внешних факторов.

Герметизация фиссур – один из наиболее эффективных способов профилактики кариеса зубов. По данным различных исследований, через 1 год после герметизации фиссур риск выявления кариеса в 2,8 раза ниже, чем в негерметизированных зубах, а общий процент развития кариеса снижается на 86%. Данная методика безопасна и безболезненна. Она помогает в вопросе адаптации маленьких пациентов к стоматологическому вмешательству и значительно сокращает риск развития кариеса зубов, уточнили стоматологи.