Псковский юрист рассказала об установлении отцовства в случаях незарегистрированного брака

Как устанавливают отцовство в случаях незарегистрированного брака или если мужчины на службе становятся отцами, рассказала практикующий юрист Анна Соколова в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Семейные ценности».

Анна Соколова объяснила, что отцовство устанавливается через суд, если мужчина и женщина не состоят в браке. При этом женщина может получать алименты, даже если они не были супругами.

«К сожалению, в текущей ситуации с бойцами СВО возникает множество обращений по вопросам установления отцовства. Часто женщины не задумываются о юридических аспектах. Люди ранее не беспокоились об этом, жили — не тужили. Когда ребенок рождается во время того, когда мужчина оказывается на СВО, возникает вопрос: как нам теперь узаконить отцовство? Важно отметить, что права детей, рожденных в браке и вне его, различаются. Если мужчина и женщина не состоят в браке, отцовство устанавливается через суд. Даже в этом случае возможно получение алиментов от отца, при условии, что отцовство было установлено», - рассказала Анна Соколова.

Юрист указала на случаи, когда у женщины, которая в разводе, появляется ребёнок вне брака, и она после его рождения не выходит замуж в течение 300 дней. В этом случае бывший муж автоматически регистрируется как отец.

Если ребенок рождается вне брака, в графе «отец» может ставиться прочерк, что дает возможность некоторым женщинам использовать это для получения социальных выплат как матери-одиночки, зная, кто является отцом ребенка. Однако Анна Соколова отметила, что бывают ситуации, когда женщина не хочет устанавливать личность отца по своим причинам, в том числе связанным с травмирующими обстоятельствами, такими как сексуальное насилие.