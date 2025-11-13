Псковский юрист рассказала об установлении отцовства в случаях незарегистрированного брака

Как устанавливают отцовство в случаях незарегистрированного брака или если мужчины на службе становятся отцами, рассказала практикующий юрист Анна Соколова в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Семейные ценности».
Анна Соколова объяснила, что отцовство устанавливается через суд, если мужчина и женщина не состоят в браке. При этом женщина может получать алименты, даже если они не были супругами.
Юрист указала на случаи, когда у женщины, которая в разводе, появляется ребёнок вне брака, и она после его рождения не выходит замуж в течение 300 дней. В этом случае бывший муж автоматически регистрируется как отец.
Если ребенок рождается вне брака, в графе «отец» может ставиться прочерк, что дает возможность некоторым женщинам использовать это для получения социальных выплат как матери-одиночки, зная, кто является отцом ребенка. Однако Анна Соколова отметила, что бывают ситуации, когда женщина не хочет устанавливать личность отца по своим причинам, в том числе связанным с травмирующими обстоятельствами, такими как сексуальное насилие.