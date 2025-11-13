Общество

День правовой помощи детям пройдет в Псковской области 20 ноября

Всероссийский день правовой помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для их законных представителей и лиц, желающих принять ребёнка в семью, проведёт управление Минюста России по Псковской области 20 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Мероприятие организуют в рамках выполнения федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ.

День правовой помощи сосредоточится на вопросах, связанных с семейным законодательством, социальными вопросами, а также с трудовой деятельностью и поступлением в высшие и средние образовательные учреждения.

Для справок можно обратиться по телефону: (8112) 33-10-96, доб. 211, 212, 213.

Информация о площадках проведения Дня правовой помощи будет размещена дополнительно.