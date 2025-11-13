Общество

Воинское захоронение благоустроили в невельской деревне благодаря ТОС

На территории Невельского муниципального округа заканчивается реализация проектов ТОС – победителей 2025 года, сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Инфографика здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

ТОС «Мошенино» стал победителем областного конкурса проектов, реализуемых ТОС с проектом «Благоустройство воинского захоронения павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1943 годов в деревне Мошенино». В ходе реализации проекта проведена замена ограждения воинского захоронения, ремонт обелиска, благоустроена могила Героя Советского Союза Василия Толкачева. Сумма реализованного проекта составила 400 тысяч рублей.

ТОС «Артемово» в 2025 году в ходе реализации проекта «Благоустройство воинского захоронения павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1943 годов в деревне Артемово» была проведена замена ограждения воинского захоронения и установлены 3 новые скамейки на сумму 250 тысяч рублей.