Новые беговые дорожки уложили на стадионе школы №3

Беговые дорожки смонтировали на территории школы №3 в Пскове. Работы оценивала комиссия по приемке объекта. Пользоваться ими можно будет через две недели. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».
Фото здесь и далее: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова»/ ВКонтакте
На беговых дорожках не допускается:
Жителей просят соблюдать эти требования, иначе покрытие быстро придет в негодность.
Беговые дорожки построены по прямому поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ходе приемки многофункциональной спортивной площадки на территории школы №3. Поручение было дано в связи с обращением граждан по установке воркаут площадки и беговых дорожек.