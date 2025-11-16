Общество

Новые беговые дорожки уложили на стадионе школы №3

Беговые дорожки смонтировали на территории школы №3 в Пскове. Работы оценивала комиссия по приемке объекта. Пользоваться ими можно будет через две недели. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Фото здесь и далее: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова»/ ВКонтакте

На беговых дорожках не допускается:

езда на роликовых коньках;

езда на велосипедах;

езда на мотороллерах;

езда на самокатах;

бег в бутсах, особенно с железными шипами;

любые другие игры, наносящие механические повреждения покрытию.

Жителей просят соблюдать эти требования, иначе покрытие быстро придет в негодность.



Беговые дорожки построены по прямому поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ходе приемки многофункциональной спортивной площадки на территории школы №3. Поручение было дано в связи с обращением граждан по установке воркаут площадки и беговых дорожек.