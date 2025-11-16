Общество

Сотрудники Сбера в СЗФО с начала года помогли уберечь от мошенников 2,4 млрд рублей

Сбер с начала 2025 года помог жителям Северо-Западного федерального округа защитить от мошенников более 2,4 млрд рублей. Сберечь средства удалось благодаря бдительности сотрудников и вмешательству Службы безопасности банка. Это случаи, когда граждане начали разговор с мошенниками, попав под их влияние, и обратились в офисы банка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Большинство случаев пришлись на Санкт-Петербург, в Северной столице было спасено более 1,8 млрд рублей.

В Сбер выстроена многоуровневая антифрод-система, которая автоматически приостанавливает подозрительные транзакции и не даёт перевести средства мошенникам. В приложении СберБанк Онлайн есть сервис «Определитель номера», который до первого гудка определяет и блокирует звонки злоумышленников. Он доступен пользователям совершенно бесплатно. Но если клиент начал разговор с мошенником и попал под его влияние, Сбер также может пригласить человека в офис банка, чтобы помочь выйти из-под влияния мошенников.

Например, сотрудникам Службы безопасности Сбера удалось помочь 25-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая пыталась снять наличными 300 тысяч рублей и оформить кредит на 600 тысяч рублей. Антифрод-система банка приостановила операции как подозрительные, и девушку пригласили на консультацию в офис. Выяснилось, что ей поступил звонок якобы от сотрудника почты. Он сообщил о посылке, которая была направлена по ее старому адресу в другом городе. Для получения корреспонденции в Санкт-Петербурге с помощью курьерской доставки было необходимо назвать код из СМС. Девушка назвала код, после чего ей начали массово поступать звонки от псевдосотрудников государственных ведомств с угрозой, что она передала свои данные на Украину и на нее оформили кредиты, доступ к которым могут получить злоумышленники.

Действуя по указанию якобы сотрудника ФСБ, девушка уже сняла в сторонних банках деньги и перевела на «безопасный счет» порядка 7,5 млн рублей. Однако она не смогла снять средства со счета Сбербанка, благодаря антифрод-процессам. Девушка осознала, что попала под влияние мошенников и по рекомендации сотрудников Службы безопасности обратилась с заявлением в полицию. Девушка поблагодарила Сбер и его сотрудников за профессионализм и бдительность.

Обновлённый раздел «Безопасность» приложения СберБанк Онлайн теперь состоит интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Новый бесплатный формат с активным вовлечением — «Уровни безопасности», помогает россиянам усилить свою защиту и повысить киберграмотность. Среди заданий — подключение сервисов по безопасности «Определитель номера» и «Антивирус», включение запрета на создание скриншотов в приложении, проверка привязки карт к сервисам для отключения ненужных подписок. Пользователи также могут проверить утечки своих данных с внешних ресурсов, проконтролировать устройства, с которых выполнялись входы в аккаунт, в том числе можно ограничить запрос на совместный доступ к счетам и вкладам.

Кроме того, в разделе доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам», «Сменить пароль от Госуслуг». Также здесь размещены обучающие материалы и практические советы, которые помогают узнавать о новых схемах мошенников и эффективно им противостоять.

На портале Сбера «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.