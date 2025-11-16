Общество

В России предложили запретить разводы без консультации с психологом

Международная общественная организация «Союз православных женщин» предлагает запрет разводов без обязательного консультирования с семейным психологом в рамках обязательного предразводного консультирования, заявила сопредседатель союза, член бюро президиума Всемирного русского народного собора (ВРНС) Наталья Дмитриевская.

Фото: ru.freepik.com

«Сегодня ведется активная работа по введению обязательного предразводного консультирования супружеских пар, принявших решение о разводе… Здесь мы можем успеть поработать, если по примеру обязательного доабортного консультирования будем стараться ввести обязательное предразводное консультирование, то есть нельзя будет развестись без консультации с семейным психологом. Такая инициатива у нас есть, мы сейчас занимаемся ее проработкой», – сказала Дмитриевская на конференции «Социальное партнерство государства и православных организаций как фактор развития общества» в Общественной палате РФ.

Она отметила, что работа в этой области ведётся с экспертами, депутатами Государственной думы, общественными организациями, психологами и врачами, пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что очень важно не только создавать семьи молодые, но еще и сохранять их», – подытожила она.