Как продукты могут способствовать поднятию настроения, рассказал нутрициолог

Как питанием можно стабильно улучшать настроение, рассказала нутрициолог первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Дёмина.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Настроение напрямую связано с тем, какие вещества вырабатывает организм: серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Это наши «гормоны счастья», и их уровень можно регулировать не только активностью и общением, но и тем, что мы едим», — объясняет эксперт.

Продукты, которые поднимают настроение

Анна Дёмина рекомендует включать в рацион продукты, способствующие синтезу «гормонов счастья»:

Продукты, богатые триптофаном — яйца, молочные продукты, сыр, орехи и семена. Эта аминокислота является предшественником серотонина, «гормона радости».

Цельнозерновые и бобовые — овсянка, гречка, киноа, фасоль, нут. Они стабилизируют уровень сахара в крови и поддерживают энергетику мозга.

Фрукты и овощи яркого цвета — свекла, морковь, тыква, перец, цитрусовые, персики, абрикосы. Яркий цвет — это витаминная подпитка для организма и позитив для глаз.

Другие полезные продукты — бананы, авокадо, ананасы, темный шоколад, тофу. Они помогают поддерживать эмоциональный баланс и снижают стресс.

«Главное — избегать крайностей. Например, сладости дают мгновенный всплеск энергии, но потом наступает спад. То же касается кофе и энергетиков — лучше искать долгосрочные источники радости в еде», — предупреждает эксперт.

Враги хорошего настроения

Чтобы питание работало на благо психоэмоционального состояния, важно контролировать факторы, которые разрушают баланс:

Алкоголь и энергетики — создают иллюзию бодрости, но перегружают организм.

Чрезмерное употребление кофе и чая — нарушает сон и провоцирует перепады настроения.

Сладости и сладкие напитки — кратковременный эффект сменяется упадком сил.

Экспресс-диеты — лишают организм важных витаминов и минералов.

Курение — снижает уровень необходимых веществ и ухудшает эмоциональное состояние.

Сбалансированное питание — инвестиция в настроение

«Если мы едим разнообразно, выбираем продукты, богатые витаминами, минералами и аминокислотами, наше настроение становится стабильным и естественным. Это не кратковременный эффект, а долгосрочное качество жизни», — подводит итог Анна Дёмина.

Регулярное сбалансированное питание, осознанный выбор продуктов и отказ от резких «подпиток настроения» позволяют почувствовать бодрость, радость и уверенность каждый день, добавила эксперт.

Совет от нутрициолога: добавляйте в каждый приём пищи продукты разных цветов и текстур, включайте орехи и цельнозерновые крупы. Это простая привычка, которая улучшает настроение и наполняет жизнь позитивом, пишет RuNews24.ru.