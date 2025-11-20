«Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Запрет продажи вейпов в России: за и против? Не приведет ли это к появлению "черного рынка"?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
На просторах интернета за последние пару лет новости о том, что курение вейпов не просто вредит здоровью, а представляет большую опасность, появляются все чаще. То электронные сигареты взрываются в руках, то вызывают сильные аллергические реакции и поражение дыхательных органов у курильщиков. Еще одна «свежая» новость — в Перми школьник покурил вейп и потерял сознание, предварительно, «дуделка» спровоцировала у него приступ эпилепсии.
Обеспокоенные представители общественных организаций обратились к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой запретить продажу вейпов. Президент эту идею поддержал.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже отмечал, что абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, а ранее принятые меры по борьбе с «парилками» он считает половинчатыми. Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74 процента выступили за запрет.
На минувшей неделе Псковская Лента Новостей тоже устраивала опрос псковичей об их отношении к возможному запрету вейпов, который показал, что 62,5% наших респондентов полностью поддерживают эту инициативу, 16% считают, что нужно запретить не только курение вейпов, но и табакокурение, почти 9% респондентов убеждены, что запрещать вейпы нужно только несовершеннолетним, 7% выразили опасения о том, что подобные запреты «парилок» могут привести к их продаже подпольно, есть риск получить некачественный суррогатный товар и всего лишь 2.5% опрошенных нами людей выступают против запрета на курение «электронок».
По мнению противников запрета на курение вейпа, в нашей стране подобная практика запретов и ограничений уже применялась, но по отношению к табачной продукции, что и вызвало интерес к электронным сигаретам. Если вейпы запретить, то очень скоро им найдется замена, и далеко не факт, что она будет безопаснее вейпа.
Запрет на курение «электронок»: за или против? К чему очередная запретительная инициатива приведет — к оздоровлению нации или к подпольной торговле суррогатом? Как к запрету на курение вейпов относятся наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».
Врач, много лет проработавший на скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук поддерживает инициативу о запрете вейпов. По его мнению, вероятность того, что суррогатной «жижей» для вейпов начнут торговать подпольно, велика. Есть также риск, что от запрета «электронки» станут более желанными, но с медицинской точки зрения курение вейпов и опасно, и просто противоестественно.
Неоднозначное мнение об инициативе о запрете курения вейпов сложилось у депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова. С одной стороны, то, что наше подрастающее поколение из-за курения засоряет свои легкие глицерином и смолами, это плохо, но, по мнению депутата, у этой «медали» есть и другая сторона.
Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак выступил обеими руками «за» запрет на курение вейпа. По его мнению, обычные сигареты уже долге годы находятся в продаже, и об их вреде для здоровья давно хорошо известно всем, поэтому те, кто курит табак, делают это осознанно, чего нельзя сказать о тех, кто любит «парить».
Радиоведущая «Европы плюс» Светлана Буканова сообщила, что сама является курильщицей электронных сигарет и сожалеет о том, что в свое время перешла на них с обычных, считая более безвредными.
Депутат Псковского областного Собрания, ведущий спортивный образ жизни, Владимир Кузь считает, что курение вейпов без всяких сомнений вредит здоровью. По его мнению, запрет - это самый простой путь, но не самый эффективный. Он рассказал о более действенных, на его взгляд, методах борьбы с зависимостью от «электронок».
Врач-онколог Псковского областного клинического онкологического диспансера Павел Алексеенко сообщил, что на приемах он ежедневно сталкивается с негативными последствиями табакокурения у своих пациентов, не только окологическими заболеваниями легких, но и других жизненно важных органов.
Фото: gosuslugi.ru
В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. Большинство комментаторов убеждены, что курение вейпов определенно наносит вред здоровью. Но некоторые из них считают, что запрет — это отнюдь не лучшая мера по борьбе с вейпами, ведь, как известно, «запретный плод сладок», и он может только усилить интерес молодежи к «электронкам». Прозвучали в сегодняшней программе и мнения о том, что запрет на легальное курение вейпов может повысить риск того, что жидкости для электронных сигарет начнут продавать подпольно и сомнительного качества. К сожалению, от появления все новых запретительных инициатив вреда может быть куда больше, чем пользы, и скорее всего этот случай - не исключение. Мы же рекомендуем всем нашим радиослушателям поберечь свое здоровье и отказаться от любых видов курения. Будьте здоровы и берегите себя!
Александра Братчикова