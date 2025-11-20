Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Культурный код» крылатые выражения
Работа в «Россети Северо-Запад»
Как устроить свидание мечты?
Атлас здоровья ЛОНГРИД
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
вопросы о муниципальной реформе
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 20.11.2025 16:040 Дмитрий Быстров: «Движение Первых» закрывает вопрос нехватки кадров 20.11.2025 15:530 Новая линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в ГигаЧат 20.11.2025 15:490 Увеличены доходы и расходы территориального Фонда ОМС Псковской области на 2025 год 20.11.2025 15:330 Дмитрий Быстров: Молодежь должна видеть героев, а не только читать о них в книгах 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России?
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России?

20.11.2025 15:18|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Запрет продажи вейпов в России: за и против? Не приведет ли это к появлению "черного рынка"?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

На просторах интернета за последние пару лет новости о том, что курение вейпов не просто вредит здоровью, а представляет большую опасность, появляются все чаще. То электронные сигареты взрываются в руках, то вызывают сильные аллергические реакции и поражение дыхательных органов у курильщиков. Еще одна «свежая» новость — в Перми школьник покурил вейп и потерял сознание, предварительно, «дуделка» спровоцировала у него приступ эпилепсии.

Обеспокоенные представители общественных организаций обратились к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой запретить продажу вейпов. Президент эту идею поддержал.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже отмечал, что абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, а ранее принятые меры по борьбе с «парилками» он считает половинчатыми. Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74 процента выступили за запрет.

На минувшей неделе Псковская Лента Новостей тоже устраивала опрос псковичей об их отношении к возможному запрету вейпов, который показал, что 62,5% наших респондентов полностью поддерживают эту инициативу, 16% считают, что нужно запретить не только курение вейпов, но и табакокурение, почти 9% респондентов убеждены, что запрещать вейпы нужно только несовершеннолетним, 7% выразили опасения о том, что подобные запреты «парилок» могут привести к их продаже подпольно, есть риск получить некачественный суррогатный товар и всего лишь 2.5% опрошенных нами людей выступают против запрета на курение «электронок».

По мнению противников запрета на курение вейпа, в нашей стране подобная практика запретов и ограничений уже применялась, но по отношению к табачной продукции, что и вызвало интерес к электронным сигаретам. Если вейпы запретить, то очень скоро им найдется замена, и далеко не факт, что она будет безопаснее вейпа.

Запрет на курение «электронок»: за или против? К чему очередная запретительная инициатива приведет — к оздоровлению нации или к подпольной торговле суррогатом? Как к запрету на курение вейпов относятся наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Врач, много лет проработавший на скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук поддерживает инициативу о запрете вейпов. По его мнению, вероятность того, что суррогатной «жижей» для вейпов начнут торговать подпольно, велика. Есть также риск, что от запрета «электронки» станут более желанными, но с медицинской точки зрения курение вейпов и опасно, и просто противоестественно.

«Запрет вызовет подпольную торговлю, возможно, вызовет повышенное желание, но я за то, чтобы запретить вейпы. Человеческие легкие не созданы для того, чтобы вдыхать пары глицерина. Это точно. Даже дым более естественный, потому что встречается в природе. Могут быть пожары, человечество топило печки всегда. Оно, в том или ином виде, вдыхало продукты горения, оно вдыхало дым. А вот пары глицерина никогда не вдыхали ни человек, ни его предки, животные. То есть это абсолютно не физиологично».

Неоднозначное мнение об инициативе о запрете курения вейпов сложилось у депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова. С одной стороны, то, что наше подрастающее поколение из-за курения засоряет свои легкие глицерином и смолами, это плохо, но, по мнению депутата, у этой «медали» есть и другая сторона.

«Доказанной вредности вейпов вообще нет. Что-то пишут, но по факту это еще не известная история. Чем она вообще вредит людям? Поэтому еще не понятно, что страшнее: сигареты или вейпы. Единственное, что подростки курят их, но подростки-то и сигареты курят тоже. Вопрос двоякий, насколько это вредно или безвредно. Никотин, все-таки, такая зараза, от которой тяжело избавиться. Честно говоря, здесь никаких ни положительных, ни отрицательных историй нет». 

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак выступил обеими руками «за» запрет на курение вейпа. По его мнению, обычные сигареты уже долге годы находятся в продаже, и об их вреде для здоровья давно хорошо известно всем, поэтому те, кто курит табак, делают это осознанно, чего нельзя сказать о тех, кто любит «парить».

«К сожалению, бытует мнение о том, что вейпы менее вредны, чем сигареты, и якобы их можно курить. Я общался с различными людьми из медицинской сферы, достаточно подкованными и образованными, умными людьми по этой теме. Однозначно, вейпы настолько же вредны, как и сигареты. Только единственное отличие, что человек не выкурит столько обычных сигарет, сколько он в себя вдыхает этого пара. И пар потом образует какие-то капельки в легких. В некоторых странах даже есть исследования этого вреда, и от вейпов люди уже начинают умирать. Это уже официально подтверждено, официально доказано. Что еще самое страшное, самое плохое, что вейпы курятся легче, нежели сигареты. Поэтому дети, кто бы что не говорил о том, что детям вейпы не продаются, давайте по улице пройдем и посмотрим. сколько детей курят вейпы... К сожалению, курятся они легко, всякие ароматы у них присутствуют, которые маскируют весь этот вкус и вред. Это для меня самое страшное, поэтому я убежденный сторонник того, чтобы всю эту гадость запретить». 

Радиоведущая «Европы плюс» Светлана Буканова сообщила, что сама является курильщицей электронных сигарет и сожалеет о том, что в свое время перешла на них с обычных, считая более безвредными.

«Запрет продажи вейпов, я считаю, мера очень жесткая и неправильная. Это ограничивает мой личный выбор. Мы лишаемся возможности самостоятельно решать: использовать вейп или не использовать. Конечно, осознавая все риски для здоровья. Кроме того, этот запрет навряд ли может решить проблему полностью, кто-то будет покупать электронные сигареты нелегально, а это может создать дополнительные риски. Скорее всего, гораздо разумнее усилить информирование о вреде курения и поддерживать программы, которые могут помочь людям отказаться от этих вредных привычек. Это позволит и личный выбор сохранить, и заботиться о здоровье населения». 

Депутат Псковского областного Собрания, ведущий спортивный образ жизни, Владимир Кузь считает, что курение вейпов без всяких сомнений вредит здоровью. По его мнению, запрет - это самый простой путь, но не самый эффективный. Он рассказал о более действенных, на его взгляд, методах борьбы с зависимостью от «электронок».

«Запрет может привести, во-первых, к развитию "черного рынка" самодельных жидкостей с непредсказуемым составом. Во-вторых, это рост спроса на несертифицированную продукцию, которая может быть опаснее легальных аналогов. В-третьих, немаловажный момент: формирование культовой атмосферы вокруг вейпинга, что только подогреет интерес у подростков. На мой взгляд, эффективнее работать по трем другим направлениям. Первое, конечно, это просвещение. Нужно честно рассказывать молодежи о рисках, а не просто запрещать. Молодежь у нас в принципе лучше реагирует на аргументированные доводы, чем на категорические запреты. Второй момент - это контроль качества. Вместо тотального запрета, жесткие стандарты производства и продажи, чтобы исключить опасные компоненты. Третий, самый важный момент работы - это альтернативы. Нужно предложить способы замещения: спорт, хобби и другие формы досуга, которые помогут отвлечься от привычки. Если говорить о правоприменении, то важно не превращать эту борьбу с вейпингом в показательную порку, а сосредоточиться на профилактике, усилить контроль за нелегальными точками продаж, особенно вблизи школ и вузов. Также предусмотреть программу помощи тем, кто уже зависим от никотина». 

Врач-онколог Псковского областного клинического онкологического диспансера Павел Алексеенко сообщил, что на приемах он ежедневно сталкивается с негативными последствиями табакокурения у своих пациентов, не только окологическими заболеваниями легких, но и других жизненно важных органов.

Фото: gosuslugi.ru

«Можно заметить, что, так называемые, «легкий пар» и «вейпы» - это достаточно простой вход для подростка в никотиновую зависимость. Это очень доступно, это очень быстро и легко. При этом надо понимать, что никотин оказывает влияние на развивающийся мозг. Во-вторых, уже доказано, что в жидкости для вейпов есть большое количество канцерогенов, которые могут рано или поздно привести к онкологическому заболеванию. Конечно, такой большой когорты тридцатилетних еще не было, но в последующем есть большая вероятность того, что из-за жидкости для вейпов могут развиваться онкологические заболевания. В то же время, есть другая позиция, особенно для людей, которые заядлые курильщики, вейп, все-таки, помогает немного снизить тягу к табакокурению, потому что доказано, что вейп, по сравнению с курением сигарет, наименьшее зло. Для людей, которые проходят программу по отказу от курения, переход на вейп - один из шагов. Если все-таки запретить полностью вейп, то должна быть разработана программа, чтобы был постепенный отказ от курения. Ну и, конечно же, если полностью запретить, я думаю, что это может породить определенный рынок «черной» продукции, контрафактного товара. У большого количества людей уже успела возникнуть та самая зависимость, и им захочется где-то найти вейп, который будет недоступен в магазинах, его будут искать где-то уже в других местах». 

В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. Большинство комментаторов убеждены, что курение вейпов определенно наносит вред здоровью. Но некоторые из них считают, что запрет — это отнюдь не лучшая мера по борьбе с вейпами, ведь, как известно, «запретный плод сладок», и он может только усилить интерес молодежи к «электронкам». Прозвучали в сегодняшней программе и мнения о том, что запрет на легальное курение вейпов может повысить риск того, что жидкости для электронных сигарет начнут продавать подпольно и сомнительного качества. К сожалению, от появления все новых запретительных инициатив вреда может быть куда больше, чем пользы, и скорее всего этот случай - не исключение. Мы же рекомендуем всем нашим радиослушателям поберечь свое здоровье и отказаться от любых видов курения. Будьте здоровы и берегите себя!

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 104 человека
20.11.2025, 16:090 Расселяй и празднуй 20.11.2025, 16:060 В управлении Росгвардии по Псковской области поздравили ветеранов ведомства 20.11.2025, 16:040 Дмитрий Быстров: «Движение Первых» закрывает вопрос нехватки кадров 20.11.2025, 15:550 Экскурсия по выставке «Его величество фарфор» пройдет в Поганкиных палатах 22 ноября
20.11.2025, 15:530 Новая линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в ГигаЧат 20.11.2025, 15:490 Увеличены доходы и расходы территориального Фонда ОМС Псковской области на 2025 год 20.11.2025, 15:390 В Плюссе полиция по горячим следам задержала ночных «посетителей» библиотеки 20.11.2025, 15:370 Псковский агропром и пищевая промышленность растут в банковских портфелях
20.11.2025, 15:330 Дмитрий Быстров: Молодежь должна видеть героев, а не только читать о них в книгах 20.11.2025, 15:250 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет весы «Тюмень» 20.11.2025, 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 20.11.2025, 15:160 Лев Шлосберг* обжалует приговор о 420 часах обязательных работ
20.11.2025, 15:070 Молитвой, старинными песнями и пирогами завтра отметят именины «Михайловского» 20.11.2025, 15:060 Россиян предупредили о подорожании пиротехники к Новому году 20.11.2025, 14:480 Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки 20.11.2025, 14:470 В Великолукском округе приняла присягу мировой судья Виктория Малахова
20.11.2025, 14:410 Александр Братчиков: Главная задача власти — сохранить социальную направленность бюджета 20.11.2025, 14:390 В Пскове пройдёт бесплатный интенсив для креативных команд 20.11.2025, 14:290 Передачу госимущества муниципалитетам упростили псковские депутаты 20.11.2025, 14:210 Движение на улицах Николая Васильева и Первомайской в Пскове ограничат на несколько дней
20.11.2025, 14:180 В Островском округе планируют открыть новый зал единоборств 20.11.2025, 14:150 К конструктивной работе над бюджетом призвал все уровни власти Александр Котов 20.11.2025, 14:070 Назначать выплаты за классное руководство разрешили округам Псковской области с 1 января 20.11.2025, 14:050 Подрядчика обязали устранить дефекты фасада дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове
20.11.2025, 14:000 Авария произошла на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове 20.11.2025, 13:590 Актёра из «Улицы разбитых фонарей» задержали в Петербурге за изготовление порно с детьми 20.11.2025, 13:540 Первый тур КВН «Астра Видео» среди школ состоится в Пскове 23 ноября 20.11.2025, 13:350 Конкурс изобретателей Псковской области собрал рекордное количество участников
20.11.2025, 13:250 Изменены границы участков мировых судей в Псковском и Островском округах 20.11.2025, 13:210 Новая схема мошенничества грозит псковичам потерей доступа к данным в телефоне 20.11.2025, 13:160 Интерес к оценке стоимости бизнеса в СЗФО вырос более чем в 6 раз — Авито Услуги 20.11.2025, 13:150 Заботу лосихи о детенышах запечатлели фотовушки в Полистовском заповеднике
20.11.2025, 13:110 Получение налоговых льгот для отдельных категорий граждан упростили в Псковской области 20.11.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: По средствам ли живем? 20.11.2025, 13:000 «Придумано и сделано в России»: скульптуры «Барашни»  20.11.2025, 12:530 Правовой статус главы муниципального образования закрепили в Уставе Псковской области
20.11.2025, 12:500 Заслуженные работники промышленности и сферы услуг появятся в Псковской области 20.11.2025, 12:440 Lada и Chevrolet столкнулись на улице Инженерной в Пскове 20.11.2025, 12:430 Издавать «постановления», а не «указы» будет губернатор Псковской области 20.11.2025, 12:390 Писатели Псковской области приглашают на вечер-портрет Натальи Лаврецовой
20.11.2025, 12:370 Студентам псковских колледжей разрешили посещать экскурсии за счет региона 20.11.2025, 12:300 Большинству муниципалитетов Псковской области разрешили не проводить экспертизу нормативных актов 20.11.2025, 12:280 Игорь Дитрих об уменьшении госдолга и увеличении расходов на льготные лекарства 20.11.2025, 12:270 «Сообразим на троих»: По средствам ли живем? 
20.11.2025, 12:250 Всемирный день ребёнка: в кафе «СОЛЬ» маленьких гостей ждёт сладкий сюрприз 20.11.2025, 12:240 Законопроект о бюджете территориального ФОМС в Псковской области прошёл первое чтение 20.11.2025, 12:220 Трёх пакистанцев осудили в Себеже за попытку незаконно пересечь границу РФ 20.11.2025, 12:170 Согласительную комиссию по проекту бюджета сформировали псковские депутаты
20.11.2025, 12:140 «Гляделки-посиделки» устроили в Пскове музейщики из «Михайловского». ФОТО 20.11.2025, 12:130 Александр Братчиков: Рост доходов бюджета свидетельствует о повышении эффективности налоговой системы 20.11.2025, 12:100 Проект бюджета Псковской области на 2026 год приняли в первом чтении 20.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Быстровым
20.11.2025, 12:020 Выставка об истории защиты суверенитета РФ откроется в Пскове 20.11.2025, 12:010 Антон Минаков: За бюджет нужно голосовать, не исходя из идеологии 20.11.2025, 11:580 Минфин утвердил списание порядка 700 млн рублей госдолга с Псковской области 20.11.2025, 11:550 Олег Брячак: Фракция «Справедливая Россия» благодарна, что госдолг не растет
20.11.2025, 11:480 Компенсационные платежи за выброс сточных вод в Пскове хотят уменьшить на 10% 20.11.2025, 11:450 Псковская область находится на 61-м месте по бюджетной обеспеченности 20.11.2025, 11:311 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода 20.11.2025, 11:240 Великолукские лучники завоевали медали на всероссийском турнире «Кубок сильнейших»
20.11.2025, 11:200 «Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — коварство орфографии 20.11.2025, 11:110 Жалобу на конкурс по ремонту дороги в Псковской области признали необоснованной 20.11.2025, 11:060 Спартакиада трудовых коллективов пройдет в Пскове 30 ноября 20.11.2025, 11:000 Стартовала «бюджетная» сессия областного Собрания депутатов
20.11.2025, 10:460 Сергея Самолетова назначили начальником управления Минюста РФ по Псковской области 20.11.2025, 10:350 «Беседка»: Дмитрий Быстров о работе с молодежью в Островском округе 20.11.2025, 10:330 Chevrolet Niva «смяла» багажник Lada Kalina на улице Инженерной в Пскове 20.11.2025, 10:320 Fjord Plaza приглашает псковичей на выставку и день рождения Деда Мороза
20.11.2025, 10:160 Музей-заповедник «Изборск» подготовил специальные предложения на День матери 20.11.2025, 10:050 Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы 20.11.2025, 09:560 Работников и ветеранов транспортной отрасли поздравил от депутатов Александр Котов 20.11.2025, 09:410 РФ с 24 ноября запустит эксперименты по маркировке мясных изделий и замороженных продуктов
20.11.2025, 09:150 46% псковичей рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты - опрос 20.11.2025, 09:000 Великолучанина арестовали за попытку швырнуть в здание администрации коктейль Молотова 20.11.2025, 08:400 Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в субботу 20.11.2025, 08:200 В Псковской области насчитывается более 12 тысяч работников транспортной сферы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru