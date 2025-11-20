Общество

«Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Запрет продажи вейпов в России: за и против? Не приведет ли это к появлению "черного рынка"?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На просторах интернета за последние пару лет новости о том, что курение вейпов не просто вредит здоровью, а представляет большую опасность, появляются все чаще. То электронные сигареты взрываются в руках, то вызывают сильные аллергические реакции и поражение дыхательных органов у курильщиков. Еще одна «свежая» новость — в Перми школьник покурил вейп и потерял сознание, предварительно, «дуделка» спровоцировала у него приступ эпилепсии.

Обеспокоенные представители общественных организаций обратились к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой запретить продажу вейпов. Президент эту идею поддержал.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже отмечал, что абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, а ранее принятые меры по борьбе с «парилками» он считает половинчатыми. Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74 процента выступили за запрет.

На минувшей неделе Псковская Лента Новостей тоже устраивала опрос псковичей об их отношении к возможному запрету вейпов, который показал, что 62,5% наших респондентов полностью поддерживают эту инициативу, 16% считают, что нужно запретить не только курение вейпов, но и табакокурение, почти 9% респондентов убеждены, что запрещать вейпы нужно только несовершеннолетним, 7% выразили опасения о том, что подобные запреты «парилок» могут привести к их продаже подпольно, есть риск получить некачественный суррогатный товар и всего лишь 2.5% опрошенных нами людей выступают против запрета на курение «электронок».

По мнению противников запрета на курение вейпа, в нашей стране подобная практика запретов и ограничений уже применялась, но по отношению к табачной продукции, что и вызвало интерес к электронным сигаретам. Если вейпы запретить, то очень скоро им найдется замена, и далеко не факт, что она будет безопаснее вейпа.

Запрет на курение «электронок»: за или против? К чему очередная запретительная инициатива приведет — к оздоровлению нации или к подпольной торговле суррогатом? Как к запрету на курение вейпов относятся наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Врач, много лет проработавший на скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук поддерживает инициативу о запрете вейпов. По его мнению, вероятность того, что суррогатной «жижей» для вейпов начнут торговать подпольно, велика. Есть также риск, что от запрета «электронки» станут более желанными, но с медицинской точки зрения курение вейпов и опасно, и просто противоестественно.

«Запрет вызовет подпольную торговлю, возможно, вызовет повышенное желание, но я за то, чтобы запретить вейпы. Человеческие легкие не созданы для того, чтобы вдыхать пары глицерина. Это точно. Даже дым более естественный, потому что встречается в природе. Могут быть пожары, человечество топило печки всегда. Оно, в том или ином виде, вдыхало продукты горения, оно вдыхало дым. А вот пары глицерина никогда не вдыхали ни человек, ни его предки, животные. То есть это абсолютно не физиологично».

Неоднозначное мнение об инициативе о запрете курения вейпов сложилось у депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова. С одной стороны, то, что наше подрастающее поколение из-за курения засоряет свои легкие глицерином и смолами, это плохо, но, по мнению депутата, у этой «медали» есть и другая сторона.

«Доказанной вредности вейпов вообще нет. Что-то пишут, но по факту это еще не известная история. Чем она вообще вредит людям? Поэтому еще не понятно, что страшнее: сигареты или вейпы. Единственное, что подростки курят их, но подростки-то и сигареты курят тоже. Вопрос двоякий, насколько это вредно или безвредно. Никотин, все-таки, такая зараза, от которой тяжело избавиться. Честно говоря, здесь никаких ни положительных, ни отрицательных историй нет».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак выступил обеими руками «за» запрет на курение вейпа. По его мнению, обычные сигареты уже долге годы находятся в продаже, и об их вреде для здоровья давно хорошо известно всем, поэтому те, кто курит табак, делают это осознанно, чего нельзя сказать о тех, кто любит «парить».

«К сожалению, бытует мнение о том, что вейпы менее вредны, чем сигареты, и якобы их можно курить. Я общался с различными людьми из медицинской сферы, достаточно подкованными и образованными, умными людьми по этой теме. Однозначно, вейпы настолько же вредны, как и сигареты. Только единственное отличие, что человек не выкурит столько обычных сигарет, сколько он в себя вдыхает этого пара. И пар потом образует какие-то капельки в легких. В некоторых странах даже есть исследования этого вреда, и от вейпов люди уже начинают умирать. Это уже официально подтверждено, официально доказано. Что еще самое страшное, самое плохое, что вейпы курятся легче, нежели сигареты. Поэтому дети, кто бы что не говорил о том, что детям вейпы не продаются, давайте по улице пройдем и посмотрим. сколько детей курят вейпы... К сожалению, курятся они легко, всякие ароматы у них присутствуют, которые маскируют весь этот вкус и вред. Это для меня самое страшное, поэтому я убежденный сторонник того, чтобы всю эту гадость запретить».

Радиоведущая «Европы плюс» Светлана Буканова сообщила, что сама является курильщицей электронных сигарет и сожалеет о том, что в свое время перешла на них с обычных, считая более безвредными.

«Запрет продажи вейпов, я считаю, мера очень жесткая и неправильная. Это ограничивает мой личный выбор. Мы лишаемся возможности самостоятельно решать: использовать вейп или не использовать. Конечно, осознавая все риски для здоровья. Кроме того, этот запрет навряд ли может решить проблему полностью, кто-то будет покупать электронные сигареты нелегально, а это может создать дополнительные риски. Скорее всего, гораздо разумнее усилить информирование о вреде курения и поддерживать программы, которые могут помочь людям отказаться от этих вредных привычек. Это позволит и личный выбор сохранить, и заботиться о здоровье населения».

Депутат Псковского областного Собрания, ведущий спортивный образ жизни, Владимир Кузь считает, что курение вейпов без всяких сомнений вредит здоровью. По его мнению, запрет - это самый простой путь, но не самый эффективный. Он рассказал о более действенных, на его взгляд, методах борьбы с зависимостью от «электронок».

«Запрет может привести, во-первых, к развитию "черного рынка" самодельных жидкостей с непредсказуемым составом. Во-вторых, это рост спроса на несертифицированную продукцию, которая может быть опаснее легальных аналогов. В-третьих, немаловажный момент: формирование культовой атмосферы вокруг вейпинга, что только подогреет интерес у подростков. На мой взгляд, эффективнее работать по трем другим направлениям. Первое, конечно, это просвещение. Нужно честно рассказывать молодежи о рисках, а не просто запрещать. Молодежь у нас в принципе лучше реагирует на аргументированные доводы, чем на категорические запреты. Второй момент - это контроль качества. Вместо тотального запрета, жесткие стандарты производства и продажи, чтобы исключить опасные компоненты. Третий, самый важный момент работы - это альтернативы. Нужно предложить способы замещения: спорт, хобби и другие формы досуга, которые помогут отвлечься от привычки. Если говорить о правоприменении, то важно не превращать эту борьбу с вейпингом в показательную порку, а сосредоточиться на профилактике, усилить контроль за нелегальными точками продаж, особенно вблизи школ и вузов. Также предусмотреть программу помощи тем, кто уже зависим от никотина».

Врач-онколог Псковского областного клинического онкологического диспансера Павел Алексеенко сообщил, что на приемах он ежедневно сталкивается с негативными последствиями табакокурения у своих пациентов, не только окологическими заболеваниями легких, но и других жизненно важных органов.

Фото: gosuslugi.ru

«Можно заметить, что, так называемые, «легкий пар» и «вейпы» - это достаточно простой вход для подростка в никотиновую зависимость. Это очень доступно, это очень быстро и легко. При этом надо понимать, что никотин оказывает влияние на развивающийся мозг. Во-вторых, уже доказано, что в жидкости для вейпов есть большое количество канцерогенов, которые могут рано или поздно привести к онкологическому заболеванию. Конечно, такой большой когорты тридцатилетних еще не было, но в последующем есть большая вероятность того, что из-за жидкости для вейпов могут развиваться онкологические заболевания. В то же время, есть другая позиция, особенно для людей, которые заядлые курильщики, вейп, все-таки, помогает немного снизить тягу к табакокурению, потому что доказано, что вейп, по сравнению с курением сигарет, наименьшее зло. Для людей, которые проходят программу по отказу от курения, переход на вейп - один из шагов. Если все-таки запретить полностью вейп, то должна быть разработана программа, чтобы был постепенный отказ от курения. Ну и, конечно же, если полностью запретить, я думаю, что это может породить определенный рынок «черной» продукции, контрафактного товара. У большого количества людей уже успела возникнуть та самая зависимость, и им захочется где-то найти вейп, который будет недоступен в магазинах, его будут искать где-то уже в других местах».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. Большинство комментаторов убеждены, что курение вейпов определенно наносит вред здоровью. Но некоторые из них считают, что запрет — это отнюдь не лучшая мера по борьбе с вейпами, ведь, как известно, «запретный плод сладок», и он может только усилить интерес молодежи к «электронкам». Прозвучали в сегодняшней программе и мнения о том, что запрет на легальное курение вейпов может повысить риск того, что жидкости для электронных сигарет начнут продавать подпольно и сомнительного качества. К сожалению, от появления все новых запретительных инициатив вреда может быть куда больше, чем пользы, и скорее всего этот случай - не исключение. Мы же рекомендуем всем нашим радиослушателям поберечь свое здоровье и отказаться от любых видов курения. Будьте здоровы и берегите себя!

Александра Братчикова