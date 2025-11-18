Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи идею запретить продажу вейпов?

Команда ПЛН-ТВ вернулась из творческого отпуска и готова выйти на улицы города, чтобы снимать интересные опросы. Тем более, что дискуссионных тем каждую неделю появляется очень много. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает запрет продажи вейпов. С такой идеей к нему обратилась глава движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Теперь эту тему будут обсуждать в Государственной Думе. Что думают об этом псковичи, мы узнаем в новом опросе от ПЛН-ТВ.

С результатами аналогичного опроса на сайте Псковской Ленты Новостей можно ознакомиться по ссылке ниже.