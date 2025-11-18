МТС создала ИИ-секретаря для малого бизнеса Псковщины

Цифровая экосистема МТС запустила сервис для звонков и работы с клиентами на базе искусственного интеллекта — МТС Optimus. Сервис позволит представителям малого бизнеса Псковской области записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в понятные заметки и в список задач, а также работать с клиентской базой. Это сэкономит предпринимателям до шести часов рабочего времени в неделю, рассказали Псковской Ленте Новостей в компании.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Сервис представлен в формате мобильного приложения и мини-CRM (веб-версии, готовой к работе без интеграций). Обе версии синхронизированы между собой: после авторизации, в браузерной версии автоматически подтягиваются все звонки из мобильного приложения. Из любого разговора можно в несколько кликов зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу. Встроенный каталог позволяет прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — бессрочно. Данные хранятся на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ. В ближайшее время планируется запуск дополнительных опций для защиты от нежелательных звонков на базе технологий МТС. Помимо фильтрации, также в ближайших планах по развитию продукта — запуск режима командной работы для корпоративных клиентов, версия для планшетов и возможность покупки виртуального номера для звонков прямо в приложении.