Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник

День ракетных войск и артиллерии отмечают в России 19 ноября.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в зоне СВО артиллеристы управления выполняют задачи по огневой поддержке подразделений оперативного и специального назначения, морских подразделений ведомства, участвуют в охране и обороне важных государственных объектов, обеспечивают прикрытие пунктов временной дислокации, проводят артиллерийское сопровождение колонн, световое обеспечение боевых действий ночью.

На вооружении Росгвардии находятся современные крупнокалиберные минометные системы, противотанковые комплексы и орудия. В ходе боя они выполняют задачи огневой поддержки росгвардейских подразделений.

За выполнение боевых задач многие военнослужащие артиллерийских подразделениях Северо-Западного округа Росгвардии награждены государственными и ведомственными наградами.