Общество

Роскачество выявило несоответствия в фарше Великолукского мясокомбината

Роскачество выявило несоответствия в фарше «Домашний» Великолукского мясокомбината, сообщается на официальном сайте системы качества.

Фото: Роскачество

В фарше пяти торговых марок, включая Великолукский мясокомбинат, выявлены несоответствия при микроскопическом анализе свежести и отрицательной реакции бульона, содержащего белок с CuSO₄.

Роскачество выделяет следующие достоинства фарша великолукского производителя: приготовлен из качественного сырья, фактическая масса нетто соответствует заявленной, достаточное количество белков и жиров, без посторонних ДНК, безопасен, без консервантов. При этом свежесть товара относят к недостаткам: «С большой долей вероятности можно сказать, что фарш недостаточно свежий. Запах мяса невыраженный. Котлеты, приготовленные из этого фарша, имеют посторонний запах и вкус», - говорится на сайте Роскачества.

Ранее сообщалось, что продукция Великолукского мясокомбината стала фигурантом скандала в Удмуртии.