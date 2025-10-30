Общество

Детские сосиски Великолукского мясокомбината не прошли проверку в Удмуртии

Продукция одного из крупнейших предприятий Псковской области — Великолукского мясокомбината — стала фигурантом скандала в Удмуртии. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в ходе планового контроля обнаружило грубейшую фальсификацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: KOTENOK08 / otzovik.com

В первом квартале текущего года специалисты исследовали 383 пробы мясной продукции на местном рынке. Среди пяти проб, отправленных на идентификацию сырьевого состава, одна не соответствовала заявленным показателям: это вареное колбасное изделие для питания детей старше 6 лет — сосиски «Детям с индейкой», произведенные ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Лабораторный анализ показал, что ДНК индейки в продукте не обнаружено вовсе. Вместо этого эксперты нашли ДНК курицы и свинины. Это нарушение напрямую связано с обманом потребителей и вводит в заблуждение относительно состава продукта, позиционируемого как детское питание.

Помимо фальсификации состава, проверка выявила и другие нарушения в обороте мясной продукции в Удмуртии. Так, каждый десятый проверенный образец маркировки (10,5%) не соответствовал требованиям закона. Всего за квартал из оборота было изъято более 1,3 тонны недоброкачественных мясных продуктов.

По фактам выявленных нарушений управление Роспотребнадзора по Удмуртии выдало 32 предписания и привлекло виновных лиц к административной ответственности. Реализация части продукции была приостановлена.