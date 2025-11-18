Общество

Псковичке пришлось несколько раз судиться для получения досрочной пенсии

Псковский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда, который отказал в назначении пенсии истцу из-за отсутствия доказательств льготного характера работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов региона.

В ходе разбирательства областного суда были получены дополнительные доказательства, подтверждающие, что истец работала в строительной организации машинистом башенного крана в спорный период. Эта работа имеет льготный статус и позволяет женщинам с 15-летним стажем получать досрочную страховую пенсию по старости с 50 лет.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда отменила решение первой инстанции и удовлетворила исковые требования истца.