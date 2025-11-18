Общество

Почти все муниципалитеты Псковской области освободят от проведения экспертизы правовых актов

Только четыре муниципалитета Псковской области будут обязаны проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Законопроект о внесении изменений в закон "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов" предполагает исключить обязанность муниципалитетов проводить экспертизы нормативных правовых актов. Таким образом, останутся только четыре муниципалитета, которые данную оценку будут обязаны проводить», - сказал министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

Проводить экспертизу будут обязаны: Псковский, Печорский, Островский муниципальные округа и город Великие Луки.

Стоит отметить, что законопроект предлагает приведение регионального законодательства в соответствие федеральному.

Депутаты поддержали законопроект.