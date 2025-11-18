Общество

Исполнительный директор псковской «Деловой России» посетила технопарк «Электрополис»

Исполнительный директор псковского регионального отделения «Деловая Россия» Галия Акчурина посетила промышленный технопарк «Электрополис» с неофициальным визитом, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото: группа сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»

Во время встречи обсуждали экономику замкнутого цикла — концепцию, которая предлагает новый взгляд на использование ресурсов и производство.

«Электрополис» изучает возможности внедрения экологичных и экономически эффективных практик. Псковское отделение «Деловой России» поддерживает подобные инициативы и готово к сотрудничеству.



«Этот визит стал очередным примером взаимодействия бизнеса и технологических инноваций в регионе, направленных на построение экономики будущего, где экология и экономика работают в гармонии», - отметили в посте.