Общество

Конкурс изобретателей Псковской области собрал рекордное количество участников

В следующую пятницу станут известны имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области. Финал V юбилейного конкурса состоится на площадке Передовой инженерной школы ПсковГУ 28 ноября, сообщил депутат Государственной Думы, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своем Telegram-канале.

По словам депутата, в юбилейный год конкурс собрал рекордное количество участников и проектов – 29 человек представили 25 проектов, из них 8 проектов кванторианцев Пскова и Великих Лук.

«Отдельно хочу отметить проект команды детского технопарка "Кванториум Псков" – "Техногорье". Его представит заместитель директора по проектному управлению в детском технопарке Виктория Зарецкая», - подчеркнул Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Техногорье» представляет собой проект по соединению современных технологий с древней архитектурой и искусством. Детские команды из технопарка «Кванториум Псков», используя инженерно-технические и естественно-научные приемы, разработали более 20 высокотехнологичных проектов для Снетогорского монастыря: от 3D-моделей собора Рождества Богородицы до виртуального тура и восстановления цвета фресок с помощью искусственного интеллекта.

Цель проекта кванторианцев – популяризация историко-культурного, а также природного наследия России. «Техногорье» будет представлено в новой в этом году категории – «Социальное изобретение или социально значимый проект».

Также у конкурса появился Telegram-канал.

«Здесь будем рассказывать о наших участниках и подготовке к защите их проектов. И, конечно, поделимся итогами финала», - заключил Александр Козловский.