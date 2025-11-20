Общество

В управлении Росгвардии по Псковской области поздравили ветеранов ведомства

В управлении Росгвардии по Псковской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню ветерана войск правопорядка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В рамках встречи руководство регионального управления поздравило ветеранов ведомства. В ходе мероприятия особо отметили вклад старшего поколения в сохранение традиций службы и воспитание молодых сотрудников.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало принятие в ряды ветеранской организации нового члена — Евгения Дорошенко, участника специальной военной операции, ветерана 116‑й бригады особого назначения Росгвардии.

В настоящее время Евгений Дорошенко активно занимается просветительской деятельностью, проводит встречи со школьниками и студентами, рассказывает о службе в войсках правопорядка, делится опытом и жизненными уроками. Его работа направлена на патриотическое воспитание молодёжи и формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к закону и порядку.

За многолетнюю плодотворную работу и активное участие в профориентационной и воспитательной деятельности с молодёжью ряд ветеранов получил благодарности от руководства управления Росгвардии по Псковской области.

В завершение мероприятия ветераны поделились воспоминаниями о службе, обсудили планы совместной работы с молодёжью и выразили готовность и дальше участвовать в жизни ведомства.