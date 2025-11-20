Общество

Александр Котов о повышении доходов и общественном обсуждении бюджета

49-я сессия Псковского областного Собрания депутатов состоялась 20 ноября. Она была посвящена одному из главнейших законопроектов региона - проекту бюджета на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы. Председатель регионального парламента Александр Котов прокомментировал принятый в первом чтении документ, ответил на вопросы, касающиеся общественного обсуждения, и обозначил последнюю точку в проводимой муниципальной реформе в Псковской области. Подробнее - в интервью Псковской Ленты Новостей.

- Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, как вы можете в целом оценить принятый в первом чтении проект бюджета Псковской области на 2026 год?

- Бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и по доходам, и по расходам принят сегодня в первом чтении со значительным ростом. Причем увеличиваются не только безвозмездные поступления из федерального бюджета, но и собственные налоговые и неналоговые доходы почти на два миллиарда рублей. Это говорит о том, что экономика, несмотря на трудные времена, в нашем регионе развивается.

Надо отметить, что сокращается, причем значительно, дефицит бюджета. Это тоже хороший показатель. На данный момент прогнозируется объем государственного долга в параметрах, не превышающих установленные законодательством. Но в перспективе, все-таки, придется работать над тем, чтобы уменьшать объем государственного долга.

На первый взгляд может показаться, что цифры вполне радужные, но мы сегодня такого настроения не испытываем и понимаем, что сами по себе доходы в областном бюджете не появятся. Для того чтобы плановый показатель выполнить, прежде всего, по поступлению доходов в областной бюджет, придется очень тщательно поработать и Псковскому областному Собранию депутатов, как законодательному органу в пределах своих полномочий, и губернатору, и правительству региона. На такую конструктивную работу мы нацеливаем себя на 2026 год.

Мы сейчас постановлением областного Собрания депутатов создали согласительную комиссию, которой предстоит подготовить проект закона для рассмотрения во втором чтении. Как всегда, планируется встреча представителей фракций политических партий, представленных в Собрании, с губернатором, где у нас будет возможность тщательным образом обсудить все параметры областного бюджета. Будут рассмотрены все предложения, которые поступят в согласительную комиссию. Сейчас предстоит самый напряженный период, но я думаю, что в середине декабря мы будем готовы рассматривать бюджет во втором чтении, чтобы дальше наши муниципальные, городские округа принимали решение о своих бюджетах на очередной год.

- Скажите, пожалуйста, какие статьи расходов значительно увеличились по сравнению с предыдущим годом?

- Прежде всего, заработная плата. Безусловно, она планируется с ростом. Также лекарственное обеспечение граждан и субсидии на компенсацию разницы в тарифах для наших коммунальных предприятий. Коммунальные расходы. Практически все статьи расходов областного бюджета проектируются сейчас с ростом. Безусловно, чтобы в полном объеме обеспечить этот рост, потребуется, как я уже сказал, проводить работу для поиска дополнительных источников финансирования.

- Как будут учитываться при дальнейшей работе над бюджетом те предложения, которые поступили в рамках общественного обсуждения проекта?

- В областное Собрание поступил протокол общественного обсуждения. Он будет рассмотрен на согласительной комиссии. Затем согласительная комиссия примет решение о необходимости внесения поправок в соответствии с этими предложениями.

- А как вы в целом оцениваете механизм проведения общественного обсуждения в онлайн-формате? Ваши коллеги высказали мнение, что это достаточно конструктивно и удобно.

- Общественное обсуждение, в принципе, можно проводить в любом формате. Как подсказывает практика, на протяжении десяти-пятнадцати лет было очень мало таких предложений, которые могли бы лечь в основу при подготовке поправок к областному бюджету. Чаще всего предложения касаются вопросов, которые, безусловно, влияют на комфорт граждан, но они должны решаться не в рамках обсуждения проекта бюджета как такового, а в рамках работы с органами местного самоуправления.

- Также вы официально закрепили статус главы муниципального округа. В чем была необходимость и ставит ли это последнюю точку в муниципальной реформе?

- Нет. Последнюю точку мы поставим 1 января 2026 года, когда закончат формироваться все правовые и нормативные акты. Статус главы муниципального образования - это лишь маленькая и незначительная часть в составе этой муниципальной реформы. Здесь речь идет о приведении нашего регионального законодательства в соответствие с федеральным, поскольку на федеральном уровне установлено, что глава муниципального образования занимает муниципальную должность и государственную должность субъекта Российской Федерации.

Беседовал Андрей Николаев