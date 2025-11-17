Экономика

Игорь Дитрих об уменьшении госдолга и увеличении расходов на льготные лекарства

В Псковском областном Собрании в первом чтении рассмотрели главный финансовый документ региона. После его предварительного принятия начнет работу согласительная комиссия, а затем последуют и другие чтения. О том, что ждет область в ближайшие три года, рассказал вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Дом Советов».

— Игорь Иванович, депутаты утвердили проект бюджета в первом чтении. Дайте, пожалуйста, общую оценку поступившего проекта. Что это за цифры?

— Сначала проект рассмотрели на комитетах. Мой комитет был первым — мы провели заседание с участием правительства и всех профильных министров.

Что можно сказать про бюджет? Прежде всего, он остался социально направленным. Ни по одной из статей не уменьшилось финансирование. В целом, бюджет вырос, увеличились и собственные доходы области. Конечно, всегда хочется больше, но мы понимаем текущую геополитическую ситуацию. И одна из ключевых цифр — это наш госдолг, который уменьшился почти в два раза. Это немаловажно.

Выслушали мы на заседании комитета с представлением бюджета заместителя губернатора Татьяну Баринову. Каждый министр по профилю выступал, ему задавались вопросы, но ни один из них не выразил негатива. Да, может быть, по некоторым позициям хотелось бы чуть больше средств, но мы же все понимаем, что этапов приема областного бюджета, а затем поправок в него много. И видно, что из года в год принимается один бюджет, а к концу года он значительно вырастает. И чаще всего рост идет по социальным направлениям.

— Вы говорите, бюджет социально направлен. Означает ли это, что у властей не возникнет сомнений в выполнении всех социальных обязательств?

— Да, конечно. Мы уже обсуждали не только первое чтение, но и некоторые цифры, которые звучат в контексте второго. Например, мы знаем о проблемах с льготным лекарственным обеспечением. В этом году мы увеличили эту статью бюджета на 303 миллиона рублей. На следующий год заложена такая же сумма, и правительство будет работать над ее увеличением в течение года. Кроме того, сейчас в Москве обсуждается вопрос о переводе на федеральный уровень ряда орфанных заболеваний, которые съедают из нашего бюджета громадные суммы. Если такое решение будет принято, эти деньги освободятся для других лекарств более массового потребления, помогая большему количеству пациентов.

— Из года в год при обсуждении бюджета звучит определение «непростой, но бюджет развития». Насколько оно применимо к проекту на 2026 год?

—В любом случае в бюджете Псковской области заложены деньги на все программы, предусмотренные правительством России. У всех этих программ есть сроки исполнения, и все денежные средства для их реализации заложены. То есть нельзя так говорить, что до этого не было развития, а теперь будет. Нет, мы планомерно реализуем государственные программы на благо населения Псковской области и России в целом. Деньги на это выделены.

Беседовал Александр Савенко