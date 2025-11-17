Псковcкая обл.
Политика

Правовой статус главы муниципального образования закрепили в Уставе Псковской области

20.11.2025 12:53|ПсковКомментариев: 0

Поправки в Устав Псковской области внесены на ноябрьской сессии регионального парламента. Они касаются уточнения положений основополагающего закона в связи с расширением статуса главы муниципального образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Федеральное законодательство предусматривает двойной статус главы муниципального образования: он одновременно занимает как муниципальную должность, так и государственную должность субъекта Российской Федерации. Такой подход отражает принцип единства системы публичной власти и её развитие на уровне местного самоуправления. В связи с этим в Уставе Псковской области закрепляется статус главы муниципального образования как лица, замещающего государственную должность Псковской области.

Законопроект принят единогласно в двух чтениях, с учетом поправок. 

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
