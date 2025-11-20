Общество

Работники налоговых органов РФ отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября

Профессиональный праздник День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября, в соответствии с Указом Президента РФ № 1868 от 11 ноября 2000 года.

История российской налоговой службы имеет давнюю историю. Ведь еще во времена феодальной раздробленности Руси процедура сбора податей проводилась обычно самими князьями с помощью дружинников. Прообраз единой налоговой службы появился при Иване III с появлением финансового управления казённого приказа.

При Петре I были образованы 12 коллегий, из которых четыре заведовали финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. В 1780 году Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах.

В 1802 году манифестом Александра I «Об учреждении министерств» были образованы 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Министерство финансов ведало государственными доходами и расходами.

В последующие годы реформирование налоговой системы России продолжилось. Так, при Александре II, в связи с проведением крестьянской реформы (1861), были осуществлены важнейшие преобразования: изменена система сбора промыслового налога, введены налогообложение земли, подоходный налог, земские сборы и налоги. При Александре III была отменена подушная подать, повышен акциз на спирт, введен акциз на спички и налоги на наследство и на денежный капитал, создан институт податных инспекторов, которым предписывалось собственноручно рассылать окладные листы и извещения о причитающихся платежах.

Немалую роль в развитии налоговой системы страны сыграли реформы Николая II, проведённые по инициативе Петра Столыпина. Именно он разработал проект системы налогообложения в России, которая, по сути, предусматривала все основные элементы современных на сегодняшний день налоговых систем развитых стран. Результатом всех этих мероприятий стала отлаженная система финансовых поступлений.

Однако, в связи с революционными событиями 1917 года, в первые годы Советской власти отлаженная налоговая система была практическая уничтожена. Её восстановление началось в период новой экономической политики (НЭПа) — в 1920-х годах, когда преобладающее значение получили косвенные налоги и были введены акцизы на ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку. Система областных, районных и городских налоговых инспекций была создана в 1930 году.

Очередное реформирование налоговой системы страны произошло в 1960-е годы, когда налоговые инспекции объединились с инспекциями государственных доходов, был установлен обязательный платёж государственных предприятий, введён подоходный налог с колхозов.

В современной России государственные налоговые инспекции были созданы Постановлением Совета Министров СССР № 76 от 24 января 1990 года в составе Министерства финансов. 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации № 218 образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. Эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего праздника, пишет calend.ru.

Указом Президента РФ № 1635 от 23 декабря 1998 года Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году — в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ.

Сегодня ФНС РФ — одно из прогрессивных и клиентоориентированных ведомств страны, находится в ведении министерства финансов Российской Федерации.