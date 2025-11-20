Псковcкая обл.
Общество

Дефицит кадров в России снизился до уровня 2023-го

21.11.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Дефицит кадров в России начал снижаться после резкого роста прошлого года. Показатель обеспеченности бизнеса персоналом в III квартале 2025 года составил минус 25,7 п., вернувшись к уровню 2023-го, когда безработица была заметно выше — 3,2% против нынешних 2,1%, и напряженность на рынке труда ощущалась слабее. Наибольшая нехватка работников фиксировалась год назад, когда индикатор опускался до минус 31,9 п., следует из ноябрьского «Мониторинга предприятий» Банка России.

При этом рынок вакансий стабилизировался: компании больше не нанимают всех минимально подходящих кандидатов, а возвращаются к тщательному отбору, сообщили в SuperJob. За год число вакансий сократилось на 15%, тогда как количество резюме выросло на 19%.

Рынок труда пережил сильный «перегрев» в 2024 году, что привело к историческому минимуму безработицы, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но на фоне замедления экономического роста — с более 4% до около 1% — и снижения выпуска в ряде отраслей спрос на работников теперь ослабевает.

Эксперт добавила, что снижение нехватки кадров связано с ухудшением финансового положения бизнеса из-за слабого спроса, высоких ставок и роста налоговой нагрузки. Компании сокращают инвестиции, осторожнее оценивают перспективы и менее активно расширяют штат. Одновременно работодатели оптимизируют процессы, внедряя ИИ и тем самым снижая потребность в части сотрудников, пишут «Известия».

Согласно данным ЦБ, наиболее острый дефицит работников сохраняется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения. При этом планы компаний по найму к концу 2025 года становятся всё более сдержанными. Аналогичная динамика наблюдается и по зарплатам: в IV квартале бизнес намерен повысить оклады лишь на 0,8%, причем в основном отдельным специалистам. Большинство же работодателей пока не планируют пересматривать выплаты вовсе.

Источник: Псковская Лента Новостей
