В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников

В России предложено законодательно закрепить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают работников увольняться «по собственному желанию». Соответствующее обращение направлено в Министерство труда и социальной защиты РФ. Инициативу активно поддержали объединение профсоюзов России СОЦПРОФ и его председатель Сергей Вострецов, сообщается в Telegram-канале главы объединения.
По данным Института исследования проблем современной политики, который стал автором обращения, практика так называемого «тихого увольнения» приобрела в России массовый характер. Исследование, проведённое в 2025 году, показало, что каждая третья компания хотя бы раз сталкивалась с подобными ситуациями. При этом речь идёт не об отдельных инцидентах, а о системных нарушениях: токсичной рабочей атмосфере, завышенных требованиях без адекватной компенсации, лишении премий, переводе на неудобные графики и других методах косвенного давления.
Он также предложил закрепить не только административную, но и прямую материальную ответственность работодателя за доказанное создание токсичных условий труда.
Председатель СОЦПРОФ также считает, что нужно создать национальный стандарт качества трудовой жизни.
Авторы обращения подчёркивают, что действующие нормы Трудового кодекса не содержат прямых механизмов защиты от подобных злоупотреблений. Предлагается внести дополнения, которые обяжут работодателя нести материальную ответственность за систематическое формирование условий, провоцирующих добровольное увольнение.
Особое внимание уделяется порядку получения выплат при увольнении. Специалисты рекомендуют работникам никогда не полагаться на устные обещания руководства: все требования о выходном пособии, компенсации за неиспользованный отпуск и других выплатах необходимо фиксировать письменно — в самом заявлении об увольнении или отдельным обращением в отдел кадров. Расчётный лист и трудовую книжку следует проверять особенно тщательно.