Общество

В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников

В России предложено законодательно закрепить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают работников увольняться «по собственному желанию». Соответствующее обращение направлено в Министерство труда и социальной защиты РФ. Инициативу активно поддержали объединение профсоюзов России СОЦПРОФ и его председатель Сергей Вострецов, сообщается в Telegram-канале главы объединения.

По данным Института исследования проблем современной политики, который стал автором обращения, практика так называемого «тихого увольнения» приобрела в России массовый характер. Исследование, проведённое в 2025 году, показало, что каждая третья компания хотя бы раз сталкивалась с подобными ситуациями. При этом речь идёт не об отдельных инцидентах, а о системных нарушениях: токсичной рабочей атмосфере, завышенных требованиях без адекватной компенсации, лишении премий, переводе на неудобные графики и других методах косвенного давления.

«Мы полностью поддерживаем эту инициативу и считаем её давно назревшей. Сегодня тысячи работников оказываются в ситуации, когда их буквально выживают с работы, но юридически всё оформляется как «увольнение по собственному желанию». Человек остаётся без положенных по закону компенсаций, без записи в трудовой книжке о сокращении или ликвидации, а главное — без защиты своих прав. Это не просто нарушение Трудового кодекса — это сознательное разрушение социальной стабильности в коллективах», - заявил Сергей Вострецов.

Он также предложил закрепить не только административную, но и прямую материальную ответственность работодателя за доказанное создание токсичных условий труда.

«Мы предлагаем пойти дальше: закрепить не только административную, но и прямую материальную ответственность работодателя за доказанное создание токсичных условий труда. Если сотрудник сможет документально подтвердить систематическое давление (переписка, аудиозаписи, свидетельские показания, медицинские справки о стрессе), он должен получить компенсацию не менее трёх среднемесячных заработков сверх стандартных выплат. Только жёсткие финансовые санкции заставят недобросовестных руководителей отказаться от практики "тихого увольнения"», - добавил Сергей Вострецов.

Председатель СОЦПРОФ также считает, что нужно создать национальный стандарт качества трудовой жизни.

«Кроме того, необходимо наконец-то создать национальный стандарт качества трудовой жизни, который будет включать чёткие критерии психологического комфорта на рабочем месте. Мы защищаем интересы миллионов работников и не позволим превращать российские предприятия в место, где человека можно выбросить на улицу безнаказанно», - подытожил Сергей Вострецов.

Авторы обращения подчёркивают, что действующие нормы Трудового кодекса не содержат прямых механизмов защиты от подобных злоупотреблений. Предлагается внести дополнения, которые обяжут работодателя нести материальную ответственность за систематическое формирование условий, провоцирующих добровольное увольнение.

Особое внимание уделяется порядку получения выплат при увольнении. Специалисты рекомендуют работникам никогда не полагаться на устные обещания руководства: все требования о выходном пособии, компенсации за неиспользованный отпуск и других выплатах необходимо фиксировать письменно — в самом заявлении об увольнении или отдельным обращением в отдел кадров. Расчётный лист и трудовую книжку следует проверять особенно тщательно.