Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Работа в «Россети Северо-Запад»
«Культурный код» крылатые выражения
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
Завершается строительство «Надвратного дома»
77 лет на страже прав трудящихся
Дорогу педагогу
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
вопросы о муниципальной реформе
 
 
 
ещё Общество 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 21.11.2025 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025 18:200 В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся семинар, посвященный психолого-педагогическим работе 21.11.2025 18:190 Зараженную партию луковиц тюльпанов из Германии уничтожат в Псковской области 21.11.2025 18:150 Псковичка представила регион на встрече лидеров «Росмолодёжь.Предпринимай» 21.11.2025 18:080 В Пскове не поддержали помилование осужденного за преступление против половой неприкосновенности
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников

21.11.2025 17:11|ПсковКомментариев: 0

В России предложено законодательно закрепить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают работников увольняться «по собственному желанию». Соответствующее обращение направлено в Министерство труда и социальной защиты РФ. Инициативу активно поддержали объединение профсоюзов России СОЦПРОФ и его председатель Сергей Вострецов, сообщается в Telegram-канале главы объединения. 

По данным Института исследования проблем современной политики, который стал автором обращения, практика так называемого «тихого увольнения» приобрела в России массовый характер. Исследование, проведённое в 2025 году, показало, что каждая третья компания хотя бы раз сталкивалась с подобными ситуациями. При этом речь идёт не об отдельных инцидентах, а о системных нарушениях: токсичной рабочей атмосфере, завышенных требованиях без адекватной компенсации, лишении премий, переводе на неудобные графики и других методах косвенного давления.

«Мы полностью поддерживаем эту инициативу и считаем её давно назревшей. Сегодня тысячи работников оказываются в ситуации, когда их буквально выживают с работы, но юридически всё оформляется как «увольнение по собственному желанию». Человек остаётся без положенных по закону компенсаций, без записи в трудовой книжке о сокращении или ликвидации, а главное — без защиты своих прав. Это не просто нарушение Трудового кодекса — это сознательное разрушение социальной стабильности в коллективах», - заявил Сергей Вострецов.

Он также предложил закрепить не только административную, но и прямую материальную ответственность работодателя за доказанное создание токсичных условий труда.

«Мы предлагаем пойти дальше: закрепить не только административную, но и прямую материальную ответственность работодателя за доказанное создание токсичных условий труда. Если сотрудник сможет документально подтвердить систематическое давление (переписка, аудиозаписи, свидетельские показания, медицинские справки о стрессе), он должен получить компенсацию не менее трёх среднемесячных заработков сверх стандартных выплат. Только жёсткие финансовые санкции заставят недобросовестных руководителей отказаться от практики "тихого увольнения"», - добавил Сергей Вострецов.

Председатель СОЦПРОФ также считает, что нужно создать национальный стандарт качества трудовой жизни.

«Кроме того, необходимо наконец-то создать национальный стандарт качества трудовой жизни, который будет включать чёткие критерии психологического комфорта на рабочем месте. Мы защищаем интересы миллионов работников и не позволим превращать российские предприятия в место, где человека можно выбросить на улицу безнаказанно», - подытожил Сергей Вострецов.

Авторы обращения подчёркивают, что действующие нормы Трудового кодекса не содержат прямых механизмов защиты от подобных злоупотреблений. Предлагается внести дополнения, которые обяжут работодателя нести материальную ответственность за систематическое формирование условий, провоцирующих добровольное увольнение.

Особое внимание уделяется порядку получения выплат при увольнении. Специалисты рекомендуют работникам никогда не полагаться на устные обещания руководства: все требования о выходном пособии, компенсации за неиспользованный отпуск и других выплатах необходимо фиксировать письменно — в самом заявлении об увольнении или отдельным обращением в отдел кадров. Расчётный лист и трудовую книжку следует проверять особенно тщательно.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 127 человек
21.11.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 18:200 В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся семинар, посвященный психолого-педагогическим работе 21.11.2025, 18:190 Зараженную партию луковиц тюльпанов из Германии уничтожат в Псковской области 21.11.2025, 18:160 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации. ВИДЕО
21.11.2025, 18:150 Псковичка представила регион на встрече лидеров «Росмолодёжь.Предпринимай» 21.11.2025, 18:130 В ПТС объяснили, где локализуются основные проблемы с известковыми отложениями 21.11.2025, 18:080 В Пскове не поддержали помилование осужденного за преступление против половой неприкосновенности 21.11.2025, 18:020 Светлана Мельникова: Оставить музейное дело — это жертва
21.11.2025, 18:000 Псковские школьники сделали игрушки для бездомных собак в рамках марафона Добрых дел 21.11.2025, 17:560 Опубликован план приуроченных к Международному дню инвалидов мероприятий в Великих Луках 21.11.2025, 17:530 Минюст объявил новых иноагентов 21.11.2025, 17:510 В каких случаях нужно обратиться к ортодонту, напомнили псковичам
21.11.2025, 17:450 Александр Стройло: Изборск – лучший город Земли! 21.11.2025, 17:440 Суд рассмотрит спор ООО «Перспектива» с администрацией Пскова из-за конкурса на управление домами 21.11.2025, 17:360 «Ростелеком» и «Базис» расскажут об особенностях инфраструктурного ПО 21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром
21.11.2025, 17:150 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Я в агро» 21.11.2025, 17:110 В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников 21.11.2025, 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений 21.11.2025, 16:400 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости. ВИДЕО
21.11.2025, 16:270 Эксперт рассказал, как настроить мобильный интернет без лишних рисков 21.11.2025, 16:250 Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду 21.11.2025, 16:210 Большинство псковичей считает допустимым искать новую работу, не уволившись — опрос 21.11.2025, 16:160 Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства
21.11.2025, 15:550 «Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах? 21.11.2025, 15:510 Музей-заповедник «Изборск» напомнил о перевыпуске Пушкинской карты с 1 января 21.11.2025, 15:480 В псковской деревне Родина появился 4G-интернет 21.11.2025, 15:460 Социальную защиту работников обсудили с главами трех округов Псковской области
21.11.2025, 15:420 Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв 21.11.2025, 15:350 Суд обязал подрядчика исправить дефекты капремонта фасада дома в Дно 21.11.2025, 15:300 Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах 21.11.2025, 15:270 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря
21.11.2025, 15:250 На границе РФ в Псковской области у пассажира автобуса изъяли более 2,5 млн рублей 21.11.2025, 15:180 День приёмов псковских участников СВО по социальным вопросам проведет «Единая Россия» 21.11.2025, 15:050 Участок дороги на улице Рокоссовского перекроют в Пскове 21.11.2025, 15:030 Светлана Мельникова: Из детских воспоминаний династии врачей в мир музыки и культуры
21.11.2025, 14:380 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 14:340 Российские учёные применяют ИИ для отслеживания популяции волков 21.11.2025, 14:300 Дорогу педагогу: как Псковская область ищет учителей для своего будущего 21.11.2025, 14:290 «Дед Мороз фест» с призовым фондом 100 тысяч рублей пройдет в Пскове
21.11.2025, 14:260 Игорь Руденя посетил объекты промышленности и социальной сферы Псковского региона 21.11.2025, 14:170 «Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера» 21.11.2025, 14:140 Крестный ход вокруг Пскова совершили прихожане храма Димитрия Солунского 21.11.2025, 14:120 На выходных в ресторане «СтругановЪ» пройдут творческие мероприятия для детей и взрослых
21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 21.11.2025, 14:030 Юрий Бурлин назвал причину снижения компенсационных платежей за сброс сточных вод 21.11.2025, 13:480 Мошенники обманули псковича под предлогом оказания интимных услуг 21.11.2025, 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9%
21.11.2025, 13:350 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 21.11.2025, 13:210 Председателя Контрольно-счетной палаты Пскова предложили переизбрать на новый срок  21.11.2025, 13:180 Открылась XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» 21.11.2025, 13:080 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из бара. ВИДЕО
21.11.2025, 13:060 Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровень 21.11.2025, 13:030 Принимать бюджет Пскова в первом чтении будут на сессии гордумы 28 ноября 21.11.2025, 12:530 В Пушкинском заповеднике открывают «Петровское» и объявляют санитарные дни в «Тригорском» 21.11.2025, 12:410 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» со Светланой Мельниковой
21.11.2025, 12:390 Минздрав разрешил использовать две инновационные вакцины против рака 21.11.2025, 12:330 Авито Услуги: В России стартовал просветительский проект «Безопасный ремонт» 21.11.2025, 12:290 Volkswagen и трактор столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове 21.11.2025, 12:260 «На пятой передаче»: Оказание первой помощи при ДТП. ВИДЕО
21.11.2025, 12:170 За поджог четырех вышек сотовой связи задержали 22-летнюю уроженку Пскова 21.11.2025, 12:150 Псковичей приглашают на акцию «Великий и могучий» в палаты у Сокольей башни 21.11.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости 21.11.2025, 12:030 Приставы взыскали ущерб за работу МВД на митинге с карты Льва Шлосберга*
21.11.2025, 11:540 64-летний мужчина пропал в печорской деревне Замошье 21.11.2025, 11:470 Сбер назвал три стратегических направления развития ИИ в кибербезопасности 21.11.2025, 11:450 Госдума приняла закон о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года 21.11.2025, 11:430 Сергей Шнуров стал королем новогодних корпоративов с гонораром в 27 млн рублей
21.11.2025, 11:400 В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают академика Валентина Седова, создавшего «паспорт российской государственности» 21.11.2025, 11:360 Жилой дом горел в псковской деревне Ершово 21.11.2025, 11:340 Десять рэперов отобрались в седьмой сезон Pskov Rap Competition. ФОТО 21.11.2025, 11:290 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации
21.11.2025, 11:220 Михаил Ведерников возглавил делегацию на Днях Псковской области в Витебске 21.11.2025, 11:180 «Пастырь»: О молитве «Отче наш». ВИДЕО 21.11.2025, 11:070 При съезде Volkswagen в кювет в Великолукском округе пострадали два пассажира 21.11.2025, 11:000 Александр Котов: Современная налоговая служба – это сплав высоких технологий и богатого опыта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru