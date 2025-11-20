Общество

Псковичка представила регион на встрече лидеров «Росмолодёжь.Предпринимай»

Флагманская встреча лидеров одного из ключевых молодых предпринимательских сообществ страны — «Росмолодёжь. Предпринимай» прошла во Владимирской области. В числе активных участников была лидер «Росмолодёжь. Предпринимай» по Псковской области Анастасия Чугунова, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Главной целью мероприятия стало подведение итогов работы сообщества за 2025 год и выработка стратегических направлений развития на 2026 год. За два насыщенных дня участники обсудили актуальные вызовы и провели работу над кейсами, включающими темы: преодоление стагнации бизнеса, выгорание лидеров и подготовка преемников, кризис идентичности и ценностей, а также проблему масштабирования бизнеса.

Особое внимание уделили развитию регионального предпринимательства. Участникам организовали экскурсии по инновационному частному городу Доброград, основанному Владимиром Седовым, где бизнес могут открывать только жители города, а также по заводу Ascona в город Ковров — высокотехнологичному производству с использованием современных роботизированных линий и ручного труда.

Хедлайнерами мероприятия выступили Михаил Гребенюк, Виктор Гор и Лина Арифулина. Они поделились экспертными знаниями и новыми подходами к развитию предпринимательства.