Общество

Псковские школьники сделали игрушки для бездомных собак в рамках марафона Добрых дел

Урок добра от Ресурсного центра Добро.рф прошел в школе №17 им. В. и А. Молотковых, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

Сотрудники Ресурсного центра Добро.рф Псковской области провели «Урок добрых дел» для учащихся школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «#МЫВМЕСТЕ – месяц Добрых дел, приуроченного к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря.



В ходе урока школьники познакомились с основными направлениями добровольческой деятельности в России и Псковской области. Ребята узнали, как можно помогать не только людям, но и животным, и окружающей среде. Теоретические знания сразу же были подкреплены практикой: под руководством наставников ученики своими руками сплели прочные игрушки для собак. Уже в это воскресенье эти подарки будут переданы в псковский зооприют «Лесопилка».

«Для многих ребят этот урок стал первым шагом в волонтерство. Они не только зарегистрировались на платформе Добро.рф, но и сразу сделали свое первое, настоящее доброе дело, почувствовав, что даже небольшой вклад каждого может изменить мир к лучшему», — отмечают в Ресурсном центре Добро.рф.



«Для активистов Ресурсного центра марафон Добрых дел не является чем-то исключительным — это часть их повседневной работы. Недавно волонтеры вернулись из гуманитарной миссии в Курск. Весной они работали в Анапе, ликвидируя последствия разлива мазута. На протяжении всего года центр активно собирает и отправляет гуманитарную помощь для бойцов СВО и мирных жителей на территориях исторических регионов. Добровольцы также регулярно помогают в организации крупных форумов и мероприятий региона», - рассказала сотрудник Центра Милена Чиркунова.



Ресурсный центр Добро.рф Псковской области является ключевой площадкой для поддержки и развития добровольчества в регионе. Центр занимается координацией волонтерских инициатив, организацией мероприятий и оказанием методической помощи НКО и активным гражданам.