Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции

Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции и волонтёрские мероприятия. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

В Великих Луках в Механико‑технологическом колледже прошла антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь». Учащиеся посмотрели видео «Незримая война» о вреде наркотиков, а также приняли участие в конкурсе цифровых презентаций и видеоработ «Мир, в котором я живу» — выразили своё отношение к проблеме через креативные проекты.

В Бежаницах прошла акция «Чистое поколение - 2025». Для учеников 7-10 классов прошла профилактическая беседу на тему «Сделай свой выбор», а ученики 5 класса распространили информационные буклеты «Мы против наркотиков!» среди школьников.

В Дедовичском округе активисты «Движения первых» Пожеревицкой средней школы вместе с отрядом ЮИД провели рейд «Фликер‑контроль»: проверили, носят ли школьники световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках.

В Острове волонтёры Островского многопрофильного колледжа и СШ № 1 совместно с фондом «Защитники Отечества» помогли семье участника СВО в д. Грызавино: убрали и разровняли дворовую территорию.

В Печорах во Дворце творчества детей и молодёжи стартовало образовательное объединение по финансовой грамотности «Финансовые ступеньки».

А в Порхове добровольцы привели в порядок Аллею Памяти у Братского захоронения: убрали мусор и листву, благоустроили прилегающую территорию.