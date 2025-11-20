Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
«Культурный код» крылатые выражения
Работа в «Россети Северо-Запад»
где подают лучший завтрак
Город Рождества
вопросы о муниципальной реформе
77 лет на страже прав трудящихся
Дорогу педагогу
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 21.11.2025 19:400 Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции 21.11.2025 19:010 По вопросам цифровой маркировки товаров в Роспотребнадзор по Псковской области поступило более 40 обращений 21.11.2025 19:000 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2025 18:400 Михаил Ведерников и Наталья Петкевич возложили цветы к мемориалу в центре Витебска в память о защитниках Родины 21.11.2025 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции

21.11.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции и волонтёрские мероприятия. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

В Великих Луках в Механико‑технологическом колледже прошла антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь». Учащиеся посмотрели видео «Незримая война» о вреде наркотиков, а также приняли участие в конкурсе цифровых презентаций и видеоработ «Мир, в котором я живу» — выразили своё отношение к проблеме через креативные проекты.

В Бежаницах прошла акция «Чистое поколение - 2025». Для учеников 7-10 классов прошла профилактическая беседу на тему «Сделай свой выбор», а ученики 5 класса распространили информационные буклеты «Мы против наркотиков!» среди школьников.

В Дедовичском округе активисты «Движения первых» Пожеревицкой средней школы вместе с отрядом ЮИД провели рейд «Фликер‑контроль»: проверили, носят ли школьники световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках.

 

В Острове волонтёры Островского многопрофильного колледжа и СШ № 1 совместно с фондом «Защитники Отечества» помогли семье участника СВО в д. Грызавино: убрали и разровняли дворовую территорию.

В Печорах во Дворце творчества детей и молодёжи стартовало образовательное объединение по финансовой грамотности «Финансовые ступеньки».

А в Порхове добровольцы привели в порядок Аллею Памяти у Братского захоронения: убрали мусор и листву, благоустроили прилегающую территорию.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 127 человек
21.11.2025, 20:000 Лекцию по кибербезопасности и соревнованиям по фиджитал-футболу провели для детей из Печор 21.11.2025, 19:400 Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции 21.11.2025, 19:200 Водитель легковой иномарки госпитализирована после ДТП на светофоре в Гатчинском округе 21.11.2025, 19:010 По вопросам цифровой маркировки товаров в Роспотребнадзор по Псковской области поступило более 40 обращений
21.11.2025, 19:000 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2025, 18:400 Михаил Ведерников и Наталья Петкевич возложили цветы к мемориалу в центре Витебска в память о защитниках Родины 21.11.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 18:200 В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся семинар, посвященный психолого-педагогическим работе
21.11.2025, 18:190 Зараженную партию луковиц тюльпанов из Германии уничтожат в Псковской области 21.11.2025, 18:160 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации. ВИДЕО 21.11.2025, 18:150 Псковичка представила регион на встрече лидеров «Росмолодёжь.Предпринимай» 21.11.2025, 18:130 В ПТС объяснили, где локализуются основные проблемы с известковыми отложениями
21.11.2025, 18:080 В Пскове не поддержали помилование осужденного за преступление против половой неприкосновенности 21.11.2025, 18:020 Светлана Мельникова: Оставить музейное дело — это жертва 21.11.2025, 18:000 Псковские школьники сделали игрушки для бездомных собак в рамках марафона Добрых дел 21.11.2025, 17:560 Опубликован план приуроченных к Международному дню инвалидов мероприятий в Великих Луках
21.11.2025, 17:530 Минюст объявил новых иноагентов 21.11.2025, 17:510 В каких случаях нужно обратиться к ортодонту, напомнили псковичам 21.11.2025, 17:450 Александр Стройло: Изборск – лучший город Земли! 21.11.2025, 17:440 Суд рассмотрит спор ООО «Перспектива» с администрацией Пскова из-за конкурса на управление домами
21.11.2025, 17:360 «Ростелеком» и «Базис» расскажут об особенностях инфраструктурного ПО 21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром 21.11.2025, 17:150 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Я в агро» 21.11.2025, 17:110 В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников
21.11.2025, 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений 21.11.2025, 16:400 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости. ВИДЕО 21.11.2025, 16:270 Эксперт рассказал, как настроить мобильный интернет без лишних рисков 21.11.2025, 16:250 Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду
21.11.2025, 16:210 Большинство псковичей считает допустимым искать новую работу, не уволившись — опрос 21.11.2025, 16:160 Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства 21.11.2025, 15:550 «Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах? 21.11.2025, 15:510 Музей-заповедник «Изборск» напомнил о перевыпуске Пушкинской карты с 1 января
21.11.2025, 15:480 В псковской деревне Родина появился 4G-интернет 21.11.2025, 15:460 Социальную защиту работников обсудили с главами трех округов Псковской области 21.11.2025, 15:420 Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв 21.11.2025, 15:350 Суд обязал подрядчика исправить дефекты капремонта фасада дома в Дно
21.11.2025, 15:300 Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах 21.11.2025, 15:270 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря 21.11.2025, 15:250 На границе РФ в Псковской области у пассажира автобуса изъяли более 2,5 млн рублей 21.11.2025, 15:180 День приёмов псковских участников СВО по социальным вопросам проведет «Единая Россия»
21.11.2025, 15:050 Участок дороги на улице Рокоссовского перекроют в Пскове 21.11.2025, 15:030 Светлана Мельникова: Из детских воспоминаний династии врачей в мир музыки и культуры 21.11.2025, 14:380 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 14:340 Российские учёные применяют ИИ для отслеживания популяции волков
21.11.2025, 14:300 Дорогу педагогу: как Псковская область ищет учителей для своего будущего 21.11.2025, 14:290 «Дед Мороз фест» с призовым фондом 100 тысяч рублей пройдет в Пскове 21.11.2025, 14:260 Игорь Руденя посетил объекты промышленности и социальной сферы Псковского региона 21.11.2025, 14:170 «Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера»
21.11.2025, 14:140 Крестный ход вокруг Пскова совершили прихожане храма Димитрия Солунского 21.11.2025, 14:120 На выходных в ресторане «СтругановЪ» пройдут творческие мероприятия для детей и взрослых 21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 21.11.2025, 14:030 Юрий Бурлин назвал причину снижения компенсационных платежей за сброс сточных вод
21.11.2025, 13:480 Мошенники обманули псковича под предлогом оказания интимных услуг 21.11.2025, 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9% 21.11.2025, 13:350 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 21.11.2025, 13:210 Председателя Контрольно-счетной палаты Пскова предложили переизбрать на новый срок 
21.11.2025, 13:180 Открылась XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» 21.11.2025, 13:080 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из бара. ВИДЕО 21.11.2025, 13:060 Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровень 21.11.2025, 13:030 Принимать бюджет Пскова в первом чтении будут на сессии гордумы 28 ноября
21.11.2025, 12:530 В Пушкинском заповеднике открывают «Петровское» и объявляют санитарные дни в «Тригорском» 21.11.2025, 12:410 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» со Светланой Мельниковой 21.11.2025, 12:390 Минздрав разрешил использовать две инновационные вакцины против рака 21.11.2025, 12:330 Авито Услуги: В России стартовал просветительский проект «Безопасный ремонт»
21.11.2025, 12:290 Volkswagen и трактор столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове 21.11.2025, 12:260 «На пятой передаче»: Оказание первой помощи при ДТП. ВИДЕО 21.11.2025, 12:170 За поджог четырех вышек сотовой связи задержали 22-летнюю уроженку Пскова 21.11.2025, 12:150 Псковичей приглашают на акцию «Великий и могучий» в палаты у Сокольей башни
21.11.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости 21.11.2025, 12:030 Приставы взыскали ущерб за работу МВД на митинге с карты Льва Шлосберга* 21.11.2025, 11:540 64-летний мужчина пропал в печорской деревне Замошье 21.11.2025, 11:470 Сбер назвал три стратегических направления развития ИИ в кибербезопасности
21.11.2025, 11:450 Госдума приняла закон о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года 21.11.2025, 11:430 Сергей Шнуров стал королем новогодних корпоративов с гонораром в 27 млн рублей 21.11.2025, 11:400 В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают академика Валентина Седова, создавшего «паспорт российской государственности» 21.11.2025, 11:360 Жилой дом горел в псковской деревне Ершово
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru