Общество

В Псковской области против гриппа привились более 200 тысяч человек

По данным на 20 ноября с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 251868 человек. Общий охват населения вакцинацией составил 43,84%, сообщили Псковской ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

План по иммунизации детей выполнили Себежский, Пустошкинский, Куньинский, Порховский, Красногородский, Печорский, Плюсский, Локнянский, Усвятский, Дновский, Новоржевский, Палкинский муниципальные округа и город Псков.

Из оставшихся районов хорошие показатели по вакцинации детей у Дедовичского муниципального округа – 96,9% от общего плана, Пыталовского – 96,0% и Невельского –96,0%.

Взрослых быстрее прививают в Дновском и Палкинском муниципальных округах – 100% от общего плана по иммунизации, а также в – 100% и Гдовском МО – 95,1%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. Прививаться против гриппа рекомендуется ежегодно. Вирусы гриппа постоянно мутируют, появляются измененные и новые штаммы, поэтому обновленная вакцина лучше защищает в текущем сезоне.

Прививка от гриппа особенно нужна людям из групп повышенного риска – с хроническими заболеваниями, детям младшего возраста и пожилым людям.

«Осень - лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать!», - отметили в управлении.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и ходе кампании по вакцинации против гриппа находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.