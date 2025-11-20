Общество

Сменился заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД в Пскове

Заместителем главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями назначена Ирина Семёнова. Об этом пишет псковская Инфекционная клиническая больница в соцсети Вконтакте.

Фото: Инфекционная клиническая больница

В 1992 году окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Медико-профилактическое дело». Долгое время работала в системе Роспотребнадзора, а с 2022 года – в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

️«Ирина Семёнова имеет большой опыт в руководстве. За 33 года профессионального стажа она занимала такие ответственные должности, как заместитель главного врача Центра госсанэпиднадзора в Пыталовском районе и заместитель начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Псковской области. В нашем учреждении специалист занимала должность заведующей эпидемиологическим отделением. На всем протяжении исполнения своих обязанностей ее деятельность неразрывно была связана с вопросами ВИЧ-инфекции, в том числе при посещении общественных мероприятий или научно-практических конференций регионального и федерального уровня», - рассказали в больнице.

Также в псковской больнице отметили, что при назначении Ирины Семеновой заместителем главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями был учтен положительный опыт множества регионов России по руководству СПИД-центром специалистами по эпидемиологии

В свою очередь, она продолжает работу в статусе главного внештатного специалиста по эпидемиологии министерства здравоохранения Псковской области