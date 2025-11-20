Общество

Сельский клуб в деревне Стехново Новоржевского округа обрёл новый облик благодаря ТОС

В деревне Стехново Новоржевского муниципального округа завершился ремонт танцевального зала сельского клуба. Преображение стало возможным благодаря проекту «Сельская культура: продолжение», реализованному ТОС «Наследие». Об этом пишет глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Любовь Трифонова / ВКонтакте

В ходе ремонтных работ выполнены:

установка новых окон;

покраска стен;

частичный ремонт и покраска пола.

«Особую ценность проекту придаёт то, что активисты ТОС «Наследие» в очередной раз лично участвовали в работах. Их энтузиазм и трудолюбие помогли преобразить помещение — теперь зал радует глаз свежими, яркими красками. Обновлённый танцевальный зал открывает новые возможности для культурной жизни сельчан, которые смогут проводить праздники ещё ярче и торжественнее. Выражаем искреннюю благодарность всем активистам ТОС «Наследие» за проделанную работу и вклад в развитие сельской культуры», - пишет Любовь Трифонова.

Также глава округа напомнила, что это уже второй этап обновления клуба. Ранее ТОС «Наследие» провёл ремонт зрительного зала, где были заменены окна, выполнен косметический ремонт, приобретены новые кресла для зрителей.