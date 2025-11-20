Общество

Нотариусов с 24 ноября обязали сообщать наследникам о долгах умершего

Нотариусы с 24 ноября обязаны сообщать наследникам о долгах умершего, которые те должны будут погасить после принятия наследства, рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«Такое требование призвано помочь потенциальным получателям наследства принять взвешенное и обдуманное решение - вступать в это наследство или отказаться от него», - объяснил представитель палаты.

По его словам, до недавнего времени нотариусы направляли запросы о долгах умершего человека в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) исключительно по просьбе претендента на наследство. Кроме того, они могли получить информацию о кредитных договорах непосредственно из банков - в ответ на запросы о счетах и вкладах умершего человека в рамках розыска наследственного имущества.

«Но если кредитная организация не подключена к Единой информационной системе нотариата, запрос направляется в бумажном виде, что сильно замедляет и порой затрудняет процесс», - обратили внимание в ФНП.

Теперь же, согласно вступившему в силу закону, нотариус в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела направляет запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя, и в течение следующих трех дней должен получить ответ. Если ЦККИ сообщает об отсутствии кредитной истории, нотариус извещает об этом всех, кто подал заявления о вступлении в наследство. На это дается опять же три рабочих дня.

Если кредитная история имеется, то ЦККИ указывает конкретное бюро кредитных историй (БКИ), в котором она хранится. Нотариус также в течение трех рабочих дней обязан запросить кредитный отчет об этом в БКИ, и такой же срок дается на ответ бюро, отметил собеседник агентства.

После получения данных из БКИ, нотариус в трехдневный срок извещает потенциальных наследников. Это можно сделать, отправив письмо по месту жительства, по электронной почте или при личной встрече в конторе, пишет РИА Новости.