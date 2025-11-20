Общество

Компенсацию хотят взыскать с подрядчика, установившего общественный туалет в Пскове

Суд принял иск муниципального казенного учреждения Пскова «Специализированный заказчик» к ООО «Производственно-коммерческое предприятие "Эталон"» о взыскании расходов на устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока по контракту на выполнение работ по поставке санитарных комнат для нужд Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Ранее стороны заключили контракт на поставку санитарных комнат для нужд города Пскова. Контракт исполнен сторонами в 2023 году.

В декабре 2024 года состоялся комиссионный осмотр мобильного санитарно-гигиенического комплекса по адресу: улица Пушкина, 6, в ходе которого установили: система воздушного отопления находится в неисправном состоянии, требует диагностики и последующего ремонта. Визуально сгорел термодатчик, не работает вентилятор, при включении срабатывает автомат защиты.

Учитывая выявленные недостатки, учреждение в адрес поставщика направило требование об устранении дефектов работ в рамках гарантийного периода. Ответа на данное требование от поставщика не поступило, никаких мер по устранению выявленных недостатков он не предпринял. В связи с чем учреждение заключило контракт на выполнение работ по ремонту туалетного модуля с другим подрядчиком, который устранил недостатки.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения учреждения в суд с требованием о взыскании расходов.

Предварительное и судебное заседания назначены на 23 декабря.