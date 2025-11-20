Общество

В Пскове пройдёт мастер-класс по созданию игрушек для собак из приюта

Бесплатный мастер-класс по созданию игрушек для собак состоится в Пскове 28 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Все изделия, которые участники изготовят своими руками, передадут подопечным приюта для животных «Шанс».

В ходе занятия все желающие смогут научиться изготавливать прочные и безопасные канаты из ткани. Подобные игрушки скрашивают досуг собак и способствуют их развитию. Для участия не требуется никаких специальных навыков в рукоделии — организаторы обеспечат каждого участника всеми необходимыми материалами и подробно проконтролируют процесс изготовления.

Мастер-класс состоится в 16:30 по адресу: улица Максима Горького, 15 (Молодёжный центр Пскова).

Участие бесплатное, однако количество мест в группе ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на платформе Dobro.ru.