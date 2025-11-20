Общество

«Деловой полдень»: Тренды современной косметологии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой полдень», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 ноября.

Участницей стала ведущий специалист клиники косметологии Medica Estetic Кристина Воронина. Ведущая Галия Акчурина поговорила с ней об услугах клиники и о трендах современной косметологии.

«Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества рассказывают о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.