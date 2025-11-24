Общество

Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ

Роспотребнадзор проведет всероссийскую «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с 24 ноября по 5 декабря, приуроченную к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Акция направлена на информирование людей о ВИЧ-инфекции. В частности, специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области ответят на вопросы о профилактике заболевания, расскажут о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ.

Телефоны «горячей линии» в управлении Роспотребнадзора по Псковской области: 8(8112) 66-47-29, 8(8112) 66-42-79

Телефоны «горячей линии» в территориальных отделах:

в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском муниципальных округах - 8(81153) 3-73-70;

в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском округах - 8(81151) 2-54-01;

в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском округах - 8(81152) 3-19-27.

Телефон «горячей линии» Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8(8112) 66-29-81.

Можно звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.