Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ

Роспотребнадзор проведет всероссийскую «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с 24 ноября по 5 декабря, приуроченную к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Изображение: нейросеть «Шедеврум»
Акция направлена на информирование людей о ВИЧ-инфекции. В частности, специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области ответят на вопросы о профилактике заболевания, расскажут о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ.
Телефоны «горячей линии» в управлении Роспотребнадзора по Псковской области: 8(8112) 66-47-29, 8(8112) 66-42-79
Телефоны «горячей линии» в территориальных отделах:
Телефон «горячей линии» Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8(8112) 66-29-81.
Можно звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.