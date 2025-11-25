Общество

В Пыталово возбуждено уголовное дело о хищении 30 тысяч рублей

Прокуратура Пыталовского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения 30 тысяч рублей. Соответствующее решение было вынесено следственным отделом ОМВД России по Пыталовскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в период с 15 по 17 ноября этого года неустановленное лицо похитило деньги из кошелька, который хранился в комнате квартиры в Пыталово. Ущерб от преступления признан значительным для потерпевшего.

В настоящее время подозреваемый уже установлен. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время уголовное дело находится в стадии расследования.