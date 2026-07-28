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Глава Великих Лук 31 июля отчитается о деятельности за 2025 год

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39-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 31 июля в 10:00 в зале заседаний администрации города Великие Луки, сообщили в Великолукской городской Думе. 

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня включен вопрос об отчете о деятельности главы Великих Лук за 2025 год. Также депутаты внесут изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. 

Помимо этого, они обсудят исполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2025 год, благоустройство территории, а также утвердят тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые лицеем №11 и детско-юношеской спортивной школой №1 «Атлетика».

Еще депутаты рассмотрят вопросы о согласовании передачи в собственность РФ муниципального имущества; утвердят условия приватизации нежилых зданий и земельного участка в невельской деревне Прудок; признают утратившими силу ряд решений Великолукской городской Думы. 

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