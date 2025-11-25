Общество

Сотрудники МЧС провели рейд по пожарной безопасности в Острове

Сегодня сотрудниками главного управления МЧС России по Псковской области на территории города Остров проведен профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности среди населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба МЧС России по Псковской области

В ходе рейда инспекторы провели беседы с населением, обратив особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в быту. Жителям напомнили о важности правильной эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования.

Для закрепления информации среди островичей распространили листовки по правилам эксплуатации электрооборудования, печного оборудования и предупреждению пожаров в быту.

​Кроме того, спасатели повторили с гражданами порядок действий при обнаружении пожара.