Общество

Профсоюзы призывают жителей Псковской области подарить детям праздник

Молодежный совет Псковского областного совета профсоюзов совместно с Псковской областной организацией профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания приглашает принять участие в традиционной благотворительной акции «Подари ребёнку праздник» с 24 ноября по 15 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Telegram-канал «Псковские профсоюзы»

Акция направлена на помощь детям в подготовке к новогодним праздникам.

Цель акции — помочь детям-воспитанникам детских домов сохранить веру в новогоднее чудо и ощутить праздник. Участники акции собирают подарки, соответствующие пожеланиям детей: сладости; игрушки; настольные игры; развивающие игры; наборы для творчества.

Подарки принимаются по адресу: Дом профсоюзов, город Псков, улица Советская, дом №15, кабинет 39 или 41, либо на вахте с предварительной подписью.

Срок сбора — до 15 декабря включительно. Все собранные подарки будут переданы детям в канун Нового года.