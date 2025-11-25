Общество

Уроженца Псковской области назначили прокурором Ханты-Мансийского автономного округа

Экс-прокурора Печорского района, уроженца города Новосокольники Дмитрия Попова назначили прокурором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, следует из указа президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фото: прокуратура Приморского края

Дмитрий Попов родился в 1981 году в городе Новосокольники Псковской области.

Проходил службу в прокуратуре Псковской области с сентября 2002 года по сентябрь 2007 года, последовательно занимая должности следователя прокуратуры Новосокольнического района, старшего следователя прокуратуры Псковского района и старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области.

С сентября 2007 года по февраль 2012 года проходил службу на различных должностях СУ СК РФ по Псковской области, с февраля 2012 года служил на различных должностях в прокуратуре города Пскова и Псковской области, с июня 2018 года состоял в должности прокурора Печорского района.

С октября 2020 года по октябрь 2023 года замещал должность заместителя прокурора Приморского края.

Указом президента Российской Федерации от 9 октября 2023 года назначен на должность первого заместителя прокурора Приморского края.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель прокурора Псковской области Олег Логунов стал начальником управления кадров Генпрокуратуры РФ.