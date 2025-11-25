Общество

«Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 ноября.

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним широкий круг вопросов — от итогов работы над федеральным бюджетом-2026 до свежих запретительных инициатив. Как Александр Козловский в целом оценивает федеральный бюджет на 2026 год? За счет чего можно было бы пополнить бюджет, чтобы не залезать в карман граждан? Что происходит с российской экономикой в целом и с предприятиями Псковской области? Чем вызвана ротация в президиуме политсовета Псковского регионального отделения «Единой России»?