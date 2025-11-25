Общество

«Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов об итогах «бюджетной» сессии. ВИДЕО

Предлагаем ваше вниманию видеоверсию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио ПЛН FM (102.6 FM) сегодня, 27 ноября.

Гость эфира - депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.

Он рассказал о бюджет региона на 2026 год и плановый период принят в I чтении. И поделился тем, как идет работа над финансовым документом, насколько основные параметры внушают оптимизм, в чем смысл работы согласительной комиссии.