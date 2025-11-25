Гололёд сохранится по Псковской области в ночь на 28 ноября

Гололёд сохранится местами на дорогах Псковской области ночью и утром 28 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Во время гололёда МЧС рекомендует:
- Не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.
- Подготовить малоскользящую обувь.
- Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.