Общество

Информационную акцию «Скажи нет коррупции» проведут псковские приставы

28.11.2025 16:30|ПсковКомментариев: 0

В УФССП России по Псковской области с 1 по 9 декабря пройдет информационная акция «Скажи нет коррупции», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

В рамках данной акции проводятся различные мероприятия, направленные на информирование граждан о последствиях коррупции, механизмах ее предотвращения.

1 декабря с 14:00 до 18:00 начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин проведет «горячую» телефонную линию на тему противодействия коррупции.

«Горячая линия» предназначена для того, чтобы вы смогли задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения. Для того, чтобы связаться с приставами, просто нужно позвонить по следующему номеру телефона: 8 (8112) 699-075. 

Основные цели акции:

  • Повышение осведомленности граждан о проблеме коррупции и ее последствиях;
  • Пропаганда честности, порядочности и принципов этики в повседневной жизни;
  • Поддержка граждан, заявляющих о фактах коррупции и нарушениях.

«Мы верим, что совместными усилиями мы сможем сделать наше общество более честным и прозрачным, а коррупция будет искоренена. Давайте вместе работать над этим!» - призвали в УФССП.

Источник: Псковская Лента Новостей
