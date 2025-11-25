Общество

С 35-летием налоговой службы поздравил псковское УФНС Юрий Сорокин от имени Собрания

35-летие со дня образования налоговой службы отметили сотрудники и ветераны управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области. По случаю юбилея в Большом концертном зале Псковской областной филармонии собрались представители ведомства, а также органов власти и организаций, взаимодействующих с налоговым органом. Псковское областное Собрание депутатов на мероприятии представлял заместитель председателя Юрий Сорокин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Итоги 35-летней работы управления ФНС России по Псковской области подвела его руководитель Анна Кутузова. Она подчеркнула, что за прошедшие десятилетия налоговая служба претерпела значительные изменения: «Мы научились эффективно собирать налоги, внедрили автоматизированные системы учёта и контроля, создали условия для удобного взаимодействия налогоплательщиков с государством», — отметила глава ведомства и поблагодарила коллег за труд, преданность профессии и ответственность перед обществом.

Анна Кутузова добавила, что развитие продолжается и сегодня: сотрудники УФНС осваивают новейшие методы анализа данных, работают над оптимизацией процессов и улучшением качества обслуживания. Благодаря этому налоговая система становится всё более прозрачной и понятной каждому гражданину.

«Пусть наши профессиональные успехи умножаются, а впереди ждут ещё большие перспективы развития», — пожелала она, адресовав особые слова благодарности ветеранам налоговой службы.

Искренние слова благодарности за непростую работу передал налоговикам в своём видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона акцентировал внимание на том, что налоговая служба обеспечивает стабильность поступления доходов в бюджеты всех уровней. Взаимодействие с правительством области позволяет оперативно реагировать на вызовы, внедрять цифровые инструменты и создавать благоприятные условия для развития бизнеса и поддержки граждан. Сегодня на официальном сайте налоговой службы работает более 70 онлайн-сервисов, которыми пользуются почти 250 тысяч жителей области, свыше 9 тысяч юридических лиц и 8,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Их число постоянно растёт.

«Вы способствуете созданию прозрачной налоговой среды, которая влияет и на деловой климат, и на инвестиционную привлекательность области. Всё это имеет принципиальное значение для устойчивого развития нашего региона. Благодарю вас за службу и поздравляю с юбилеем. Уверен, вы продолжите укреплять экономику нашей области и будете для всех примером эффективной, открытой и современной команды государственных служащих. Успехов вам и новых побед!» — пожелал Михаил Ведерников.

Поздравления и наилучшие пожелания от имени председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова передал вице-спикер Юрий Сорокин. «Каждый рубль, собранный благодаря вашей деятельности, идёт на благо наших граждан — на строительство школ и больниц, поддержку семей, пенсионеров и детей, укрепление обороноспособности страны. Безусловно, залогом эффективности налоговой службы являются её кадры — молодые специалисты, опытные профессионалы и мудрые ветераны, создавшие прочный фундамент, на который опирается современное налоговое администрирование, сочетающее традиции и инновации», — зачитал он приветственный адрес спикера Собрания.

От себя Юрий Сорокин добавил, что уже почти 30 лет руководит крупным предприятием, и за это время работа налоговой службы кардинально изменилась. «Лет 25 назад при словах “налоговая инспекция” тряслись коленки и выпадали волосы. Но теперь вы стали надёжными помощниками для бизнеса и граждан. Современные технологии и новации сделали наши отношения здоровыми, полезными для общества, предприятий и страны. Работа с вами стала комфортной, удобной и быстрой. Большое вам спасибо!» — сказал парламентарий и пожелал всем работникам налоговой службы счастья, здоровья и успехов.

Лучшие сотрудники были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, а также ведомственными наградами.