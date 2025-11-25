Общество

Ученые зафиксировали на Солнце первые сильные вспышки нового всплеска активности

Первые вспышки нового всплеска активности зарегистрированы на Солнце, сообщила в субботу лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Примерно с часа ночи по московскому времени (...) активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу три вспышки данного класса - первых с 16 ноября», - сказано в сообщении лаборатории.

По оценкам ученых, самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по Москве и классифицированная как M5.9. Это означает, что мощность события составила 59% от порога высшего бала X.

«Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет еще вчера», - говорится в сообщении.

Специалисты констатируют, что «пока всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем то, что происходило три недели назад», пишет «Интерфакс».

«На этот раз ситуация выглядит чуть менее наряженной, но, с другой стороны, главные действующие лица прошлого спектакля еще находятся на обратной стороне звезды, а к Земле на разогрев пока выходят актеры второго плана», - констатируют специалисты.